Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA pela 10ª semana consecutiva

Na semana passada, o Copom manteve a taxa de juros em 15% ao ano e sinaliza que o tarifaço pode reduzir inflação.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi de 5,09% para 5,07%, na décima queda semanal consecutiva. Para 2026, o índice caiu de 4,44% para 4,43% pela terceira vez após semanas de estabilidade.

Em 2027, o índice permaneceu em 4% pela vigésima segunda semana, enquanto para 2028 a projeção ficou em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 continua a 2,23%. Para 2026, a expectativa caiu de 1,89% para 1,88%. A estimativa de 2027 foi reduzida para 2% para 1,95%. A projeção de 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,60. A projeção do dólar para 2026 ficou US$ 5,70. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,70, e 2028, US$ 5,70.