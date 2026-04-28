Ciência

Seu cachorro tem algo a dizer — e a ciência finalmente está ouvindo

Inteligência artificial, "internet animal" e chips acústicos: pesquisadores ao redor do mundo correm para decifrar o que nossos pets — e outras espécies — realmente comunicam

(violet-blue/Getty Images)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08h09.

Zach tinha um telefone. Não um smartphone cheio de aplicativos, mas um aparelho desenvolvido especialmente para ele: uma bola com acelerômetro que, ao ser sacudida com a boca, disparava uma videochamada para a tutora.

O labrador de Ilyena Hirskyj-Douglas ligava para ela com frequência suficiente para transformar as chamadas em rotina, segundo pesquisa da Universidade de Glasgow. Zach escolhia quando queria falar e iniciava a conversa.

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A cena parece saída de uma animação da Pixar, mas faz parte de uma pesquisa publicada em um jornal científico e revisada por pares — ou seja, avaliada por outros especialistas da área antes de ser aceita para publicação. O caso representa uma frente de estudos que busca redefinir a comunicação entre humanos e animais.

A virada da IA

Por décadas, cientistas estudaram a comunicação animal com observação, fitas cassete e longos períodos de coleta. Agora, modelos de aprendizado de máquina treinados em milhares de vocalizações conseguem identificar padrões que o ouvido humano não percebe, segundo o Bioneers.

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Cientistas desenvolvem algoritmos de IA para decodificar e traduzir sons de cães e gatos, além de padrões de marcação por cheiro, movimentos e expressões faciais.

O objetivo não se limita a identificar fome ou medo. A busca é entender se há estrutura, contexto e intenção nessas emissões. A questão central é se existe algo semelhante a uma linguagem.

Alfabeto de baleias, vogais de golfinhos

O projeto mais ambicioso nessa área não envolve animais domésticos, mas cachalotes. O Project CETI, ou Cetacean Translation Initiative, tornou-se a maior iniciativa de comunicação entre espécies do mundo, segundo a revista Oceanographic.

O projeto reúne oito instituições e cerca de 50 cientistas das áreas de inteligência artificial, linguística, criptografia, biologia marinha e robótica.

Um estudo publicado pelo projeto mostrou que cachalotes têm seu próprio alfabeto. Outro identificou algo semelhante a vogais e ditongos na linguagem dos animais, de forma parecida com a fala humana, segundo a Harvard SEAS.

Para analisar as propriedades acústicas dos sons das baleias, o linguista Gašper Beguš, da UC Berkeley, utilizou redes adversariais generativas, um modelo de aprendizado de máquina que identifica padrões em grandes conjuntos de dados, segundo o Project CETI.

De acordo com o próprio projeto, a pesquisa pode levar à revisão de distinções morais e legais que separam humanos de outras espécies.

A internet animal

Nos estudos com animais domésticos, Hirskyj-Douglas ampliou as pesquisas após o experimento com o labrador. Ela e sua equipe desenvolveram videochamadas para papagaios se socializarem.

Os pássaros foram treinados a usar a língua em touchscreens de tablets, o que permite conexão com outros papagaios em um sistema de encontros virtuais, segundo a Universidade de Glasgow.

Em um estudo com 147 chamadas iniciadas pelos próprios pássaros, todos os animais usaram o sistema. A maioria demonstrou alta motivação e intencionalidade, e todos os tutores relataram benefícios percebidos, segundo a American Animal Hospital Association.

Alguns benefícios foram considerados transformadores, como aprender a forragear (procurar, coletar ou caçar alimentos no ambiente natural), ou voar ao observar outros pássaros.

"Planejamos ir além das videochamadas simples e realmente permitir que os animais façam coisas de forma interativa."Ilyena Hirskyj-Douglas, pesquisadora da Universidade de Glasgow

A declaração foi feita no British Science Festival, em Liverpool, em setembro de 2025. A equipe também desenvolveu tecnologia para macacos e lêmures em zoológicos acionarem, por conta própria, sons relaxantes, cheiros ou imagens de vídeo, segundo o Financial Times.

O que os pets entendem de nós

Enquanto cientistas tentam decifrar o que os animais comunicam, estudos também analisam o quanto eles conseguem interpretar os humanos.

Pesquisas contemporâneas de etologia, neurobiologia e filosofia animal indicam que a comunicação não é apenas troca de sinais, mas uma forma de participação e relacionamento, segundo artigo publicado na PubMed Central.

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Cães aparecem como parceiros relevantes nesse processo. Há, no entanto, um limite metodológico: o antropomorfismo.

A tendência de atribuir aos animais valores e moralidades humanas alimenta crenças populares sobre comunicação com pets que a ciência não sustenta integralmente, segundo a Humane World for Animals.

Escutar antes de falar

O campo ainda está longe de uma conversa nos moldes humanos. A maior parte dos esforços científicos atuais foca em escutar, não em responder.

A prioridade é coletar grandes conjuntos de dados e usar ferramentas computacionais para entender melhor como os animais se comunicam entre si, segundo o Bioneers.

"Esta tecnologia agora pode se expandir para os milhões de outras espécies com as quais compartilhamos o planeta."David Gruber, fundador do Project CETI

A declaração foi dada à Harvard SEAS em dezembro de 2025. Para Hirskyj-Douglas, uma aplicação possível é permitir que pets internados no veterinário mantenham contato por vídeo com a família.

Zach, o labrador que liga para a tutora, já vive parte desse cenário. A ciência tenta entender até onde essa comunicação pode chegar.

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