Seu cachorro tem algo a dizer — e a ciência finalmente está ouvindo

Zach tinha um telefone. Não um smartphone cheio de aplicativos, mas um aparelho desenvolvido especialmente para ele: uma bola com acelerômetro que, ao ser sacudida com a boca, disparava uma videochamada para a tutora.

O labrador de Ilyena Hirskyj-Douglas ligava para ela com frequência suficiente para transformar as chamadas em rotina, segundo pesquisa da Universidade de Glasgow. Zach escolhia quando queria falar e iniciava a conversa.

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A cena parece saída de uma animação da Pixar, mas faz parte de uma pesquisa publicada em um jornal científico e revisada por pares — ou seja, avaliada por outros especialistas da área antes de ser aceita para publicação. O caso representa uma frente de estudos que busca redefinir a comunicação entre humanos e animais.

A virada da IA

Por décadas, cientistas estudaram a comunicação animal com observação, fitas cassete e longos períodos de coleta. Agora, modelos de aprendizado de máquina treinados em milhares de vocalizações conseguem identificar padrões que o ouvido humano não percebe, segundo o Bioneers.

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Cientistas desenvolvem algoritmos de IA para decodificar e traduzir sons de cães e gatos, além de padrões de marcação por cheiro, movimentos e expressões faciais.

O objetivo não se limita a identificar fome ou medo. A busca é entender se há estrutura, contexto e intenção nessas emissões. A questão central é se existe algo semelhante a uma linguagem.

Alfabeto de baleias, vogais de golfinhos

O projeto mais ambicioso nessa área não envolve animais domésticos, mas cachalotes. O Project CETI, ou Cetacean Translation Initiative, tornou-se a maior iniciativa de comunicação entre espécies do mundo, segundo a revista Oceanographic.

O projeto reúne oito instituições e cerca de 50 cientistas das áreas de inteligência artificial, linguística, criptografia, biologia marinha e robótica.

Um estudo publicado pelo projeto mostrou que cachalotes têm seu próprio alfabeto. Outro identificou algo semelhante a vogais e ditongos na linguagem dos animais, de forma parecida com a fala humana, segundo a Harvard SEAS.

Para analisar as propriedades acústicas dos sons das baleias, o linguista Gašper Beguš, da UC Berkeley, utilizou redes adversariais generativas, um modelo de aprendizado de máquina que identifica padrões em grandes conjuntos de dados, segundo o Project CETI.

De acordo com o próprio projeto, a pesquisa pode levar à revisão de distinções morais e legais que separam humanos de outras espécies.

A internet animal

Nos estudos com animais domésticos, Hirskyj-Douglas ampliou as pesquisas após o experimento com o labrador. Ela e sua equipe desenvolveram videochamadas para papagaios se socializarem.

Os pássaros foram treinados a usar a língua em touchscreens de tablets, o que permite conexão com outros papagaios em um sistema de encontros virtuais, segundo a Universidade de Glasgow.

Em um estudo com 147 chamadas iniciadas pelos próprios pássaros, todos os animais usaram o sistema. A maioria demonstrou alta motivação e intencionalidade, e todos os tutores relataram benefícios percebidos, segundo a American Animal Hospital Association.

Alguns benefícios foram considerados transformadores, como aprender a forragear (procurar, coletar ou caçar alimentos no ambiente natural), ou voar ao observar outros pássaros.

"Planejamos ir além das videochamadas simples e realmente permitir que os animais façam coisas de forma interativa." Ilyena Hirskyj-Douglas, pesquisadora da Universidade de Glasgow

A declaração foi feita no British Science Festival, em Liverpool, em setembro de 2025. A equipe também desenvolveu tecnologia para macacos e lêmures em zoológicos acionarem, por conta própria, sons relaxantes, cheiros ou imagens de vídeo, segundo o Financial Times.

O que os pets entendem de nós

Enquanto cientistas tentam decifrar o que os animais comunicam, estudos também analisam o quanto eles conseguem interpretar os humanos.

Pesquisas contemporâneas de etologia, neurobiologia e filosofia animal indicam que a comunicação não é apenas troca de sinais, mas uma forma de participação e relacionamento, segundo artigo publicado na PubMed Central.

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Cães aparecem como parceiros relevantes nesse processo. Há, no entanto, um limite metodológico: o antropomorfismo.

A tendência de atribuir aos animais valores e moralidades humanas alimenta crenças populares sobre comunicação com pets que a ciência não sustenta integralmente, segundo a Humane World for Animals.

Escutar antes de falar

O campo ainda está longe de uma conversa nos moldes humanos. A maior parte dos esforços científicos atuais foca em escutar, não em responder.

A prioridade é coletar grandes conjuntos de dados e usar ferramentas computacionais para entender melhor como os animais se comunicam entre si, segundo o Bioneers.

"Esta tecnologia agora pode se expandir para os milhões de outras espécies com as quais compartilhamos o planeta." David Gruber, fundador do Project CETI

A declaração foi dada à Harvard SEAS em dezembro de 2025. Para Hirskyj-Douglas, uma aplicação possível é permitir que pets internados no veterinário mantenham contato por vídeo com a família.

Zach, o labrador que liga para a tutora, já vive parte desse cenário. A ciência tenta entender até onde essa comunicação pode chegar.