Um satélite vai cair na Terra — e a NASA não se preocupa com isso

Um satélite da NASA está prestes a fazer sua "viagem final": cair de volta na Terra. A reação dos especialistas, porém, tem sido curiosamente tranquila. A recomendação oficial pode ser resumida em três palavras: não se preocupe.

Satélite está em órbita desde 2012

O objeto em questão é a Van Allen Probe A, lançada em 2012 para estudar os cinturões de radiação que cercam o planeta. A missão deveria durar apenas dois anos, mas o satélite acabou funcionando por quase uma década, produzindo dados importantes sobre como a atividade solar afeta satélites, astronautas e até sistemas de comunicação na Terra.

Agora, depois de quase 14 anos no espaço, o equipamento finalmente perdeu altitude o suficiente para iniciar a reentrada. A previsão é que isso aconteça dentro de uma janela de cerca de 24 horas, enquanto cientistas monitoram a trajetória.

Poucas chances de perigo

Apesar da ideia de um satélite de cerca de 600 quilos despencando do céu soar alarmante, o cenário real é bem menos dramático. A maior parte da estrutura deve queimar ao atravessar a atmosfera, transformando o retorno em algo parecido com um meteoro artificial.

Existe a chance de pequenos pedaços sobreviverem ao calor e atingirem o solo, mas a probabilidade de alguém ser atingido é extremamente baixa. Estimativas apontam algo como uma chance em 4.200.

Para alguns cientistas, o evento é quase rotineiro. Reentradas desse tipo acontecem com frequência e, na maioria das vezes, passam despercebidas. Quando muito, quem estiver no lugar certo pode ver um rastro luminoso cruzando o céu por alguns segundos.

Ou seja, sim, um satélite está voltando do espaço em direção ao planeta. Mas, segundo os próprios especialistas, isso é bem menos assustador do que parece.