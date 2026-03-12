Um satélite vai cair na Terra — e a NASA não se preocupa com isso

Satélite: objeto retorna à Terra após mais de uma década de missão (NASA/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de março de 2026 às 07h48.
Um satélite da NASA está prestes a fazer sua "viagem final": cair de volta na Terra. A reação dos especialistas, porém, tem sido curiosamente tranquila. A recomendação oficial pode ser resumida em três palavras: não se preocupe.
O objeto em questão é a Van Allen Probe A, lançada em 2012 para estudar os cinturões de radiação que cercam o planeta. A missão deveria durar apenas dois anos, mas o satélite acabou funcionando por quase uma década, produzindo dados importantes sobre como a atividade solar afeta satélites, astronautas e até sistemas de comunicação na Terra.
Agora, depois de quase 14 anos no espaço, o equipamento finalmente perdeu altitude o suficiente para iniciar a reentrada. A previsão é que isso aconteça dentro de uma janela de cerca de 24 horas, enquanto cientistas monitoram a trajetória.
Apesar da ideia de um satélite de cerca de 600 quilos despencando do céu soar alarmante, o cenário real é bem menos dramático. A maior parte da estrutura deve queimar ao atravessar a atmosfera, transformando o retorno em algo parecido com um meteoro artificial.
Existe a chance de pequenos pedaços sobreviverem ao calor e atingirem o solo, mas a probabilidade de alguém ser atingido é extremamente baixa. Estimativas apontam algo como uma chance em 4.200.
Para alguns cientistas, o evento é quase rotineiro. Reentradas desse tipo acontecem com frequência e, na maioria das vezes, passam despercebidas. Quando muito, quem estiver no lugar certo pode ver um rastro luminoso cruzando o céu por alguns segundos.
Ou seja, sim, um satélite está voltando do espaço em direção ao planeta. Mas, segundo os próprios especialistas, isso é bem menos assustador do que parece.