Calor demais? Japão cria 'geladeira humana' para combater temperaturas extremas

O calor intenso tem levado empresas japonesas a desenvolver novas formas de proteger a população das altas temperaturas. Uma delas é uma cabine de resfriamento individual apelidada de "geladeira humana", criada para reduzir rapidamente a temperatura corporal e ajudar a prevenir casos de insolação, problema que tem se tornado cada vez mais frequente durante o verão no país.

Batizado de Do Hiemon Box, o equipamento foi desenvolvido pela fabricante japonesa SDRS e é comercializado pela Trusco Nakayama. As informações foram divulgadas pelo SoraNews24.

Como funciona a 'geladeira humana'

A cabine mantém a temperatura interna em aproximadamente 15°C. Quando o usuário se senta na cadeira embutida, jatos de ar resfriados a cerca de 5°C são direcionados para a cabeça, o pescoço, os ombros e as costas, regiões que ajudam a dissipar o calor do corpo.

Segundo os fabricantes, a sensação de alívio pode ser percebida após cerca de cinco minutos. Permanecer aproximadamente dez minutos no interior da cabine pode ajudar a aliviar os sintomas da exaustão causada pelo calor ao reduzir rapidamente a temperatura corporal.

O equipamento oferece três níveis de ventilação, desliga automaticamente após 20 minutos para evitar o resfriamento excessivo e consome aproximadamente metade da energia utilizada por um ar-condicionado portátil convencional.

Outra vantagem é que a cabine não exige instalação fixa. Equipada com rodízios, ela pode ser transportada facilmente e utilizada tanto em ambientes internos quanto externos.

Equipamento foi pensado para trabalhadores expostos ao calor

O Do Hiemon Box foi desenvolvido principalmente para pessoas que passam longos períodos em ambientes muito quentes, como trabalhadores da construção civil, fábricas, armazéns e equipes que atuam em eventos ao ar livre.

Segundo os fabricantes, o objetivo é oferecer uma forma rápida de resfriar o corpo e reduzir os riscos associados às altas temperaturas antes que a insolação evolua para um quadro mais grave.

Cabines já começaram a ser instaladas em locais públicos

O Do Hiemon Box foi lançado em abril e já começou a ser utilizado em espaços públicos.

Uma das primeiras unidades foi doada à Prefeitura de Maebashi, na província de Gunma, onde moradores e visitantes podem utilizar gratuitamente a cabine durante o horário de funcionamento sempre que precisarem se refrescar.

Os desenvolvedores afirmam que há diversos cenários em que o equipamento pode ser útil, sobretudo em locais com grande circulação de pessoas ou os próprios trabalhadores expostos ao calor intenso.

Japão busca soluções para enfrentar ondas de calor

O lançamento ocorre em um momento em que o Japão enfrenta verões cada vez mais rigorosos. Segundo o SoraNews24, o país passou a utilizar recentemente uma nova expressão para descrever dias em que a temperatura ultrapassa os 40°C, refletindo a intensidade das ondas de calor.

Os episódios de insolação também continuam aumentando. Apenas na última quarta-feira, 15, 48 pessoas foram hospitalizadas em Tóquio por problemas relacionados às altas temperaturas.

Quanto custa a 'geladeira humana'?

O Do Hiemon Box já está à venda no Japão por meio de distribuidores de equipamentos industriais.

O modelo padrão custa 1,5 milhão de ienes (cerca de US$ 9.300, antes dos impostos) e, por enquanto, é destinado principalmente a empresas e organizações, e não ao uso doméstico.

Os fabricantes acreditam que, se os verões no Japão continuarem cada vez mais quentes, cabines como essa poderão se tornar comuns em espaços públicos e, no futuro, tão presentes quanto as tradicionais máquinas de venda automática do país.