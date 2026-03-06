Asteroide pode atingir a Lua? Nasa responde

A possibilidade de um asteroide atingir a Lua em 2032 entrou no radar de cientistas após cálculos iniciais apontarem uma probabilidade de colisão. O objeto, identificado como 2024 YR4, passou a ser monitorado por observatórios e missões espaciais para determinar com maior precisão sua trajetória.

Estimativas preliminares indicavam que o corpo celeste poderia colidir com a superfície lunar em 22 de dezembro de 2032. A projeção levou equipes especializadas a acompanhar o objeto e coletar novas medições para refinar os modelos orbitais.

Novas observações, feitas pelo telescópio espacial James Webb, permitiram à Nasa descartar a possibilidade de impacto com a Lua ou com a Terra.

Os dados foram coletados em 18 e 26 de fevereiro e analisados por especialistas do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (NEO), do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), na Califórnia.

Com as novas medições, os cientistas refinaram a trajetória do asteroide. O cálculo indica que o objeto passará a cerca de 21.200 quilômetros da superfície lunar.

A atualização não representa mudança na órbita do asteroide, mas maior precisão nos modelos matemáticos utilizados para prever sua trajetória.

Antes das novas observações, estimativas indicavam 4,3% de probabilidade de colisão com a Lua na mesma data.

Observações do James Webb refinam cálculo

As medições foram possíveis graças à capacidade do James Webb Space Telescope de detectar objetos considerados "fracos". Segundo a equipe responsável, algumas dessas observações estão entre as detecções mais tênues já feitas de um asteroide.

O asteroide 2024 YR4 foi descoberto no fim de 2024 por uma estação do sistema de alerta de impacto financiado pela Nasa no Chile.

No início de 2025, os primeiros cálculos indicavam uma pequena possibilidade de colisão com a Terra.