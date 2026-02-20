15 mil asteroides que podem destruir cidades não são monitorados, diz Nasa

A Nasa informou que a Terra não possui defesas ativas contra cerca de 15 mil asteroides de porte médio que seguem sem identificação. Segundo a agência, esses objetos têm ao menos 140 metros de diâmetro e são capazes de provocar danos regionais significativos.

A declaração foi feita pela Dra. Kelly Fast, oficial interina de Defesa Planetária da Nasa, durante a conferência anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, em Phoenix, no início deste mês. Ela afirmou que os asteroides ainda não catalogados (cerca de 60% desses objetos) são a principal preocupação da agência.

A cientista explicou que grandes asteroides, como aquele que atingiu a Terra há 66 milhões de anos e extinguiu os dinossauros, são mais raros e mais fáceis de identificar. Ainda assim, os objetos de médio porte podem destruir cidades e passar despercebidos pelos radares das agências espaciais.

É possível desviar a rota de um asteroide?

Além das dificuldades para identificação desses asteroides, outra preocupação dos cientistas é a falta de defesas contra eles.

A Dra. Nancy Chabot, líder da missão Double Asteroid Redirection Test (DART), declarou que, apesar do teste bem-sucedido em 2022, não há um sistema pronto para uso imediato. Na ocasião, a missão demonstrou ser possível alterar a trajetória de um asteroide ao colidir uma nave contra o objeto.

Segundo Chabot, caso um asteroide perigoso seja detectado em rota de colisão, não há atualmente um mecanismo ativo disponível para desviá-lo.

Em resposta à lacuna no monitoramento, a Nasa pretende lançar a missão Near-Earth Object Surveyor em 2027. O telescópio espacial utilizará assinaturas térmicas para identificar asteroides. A meta é catalogar mais de 90% dos objetos próximos à Terra com mais de 140 metros na próxima década.

*Com informações de O Globo