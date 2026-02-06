Tempestade solar vai atingir a Terra hoje, diz Nasa

Satélites da Nasa registraram pelo menos cinco erupções solares de grande porte na última semana. Os eventos ocorreram na região ativa AR 4366, classificada como uma das mais intensas do ciclo solar.

As explosões foram enquadradas na classe X, a mais forte da escala. Desde domingo, 1, foram observadas erupções X1.0, X8.1, X2.8, X1.6 e, na última terça-feira, 3, uma X1.5.

Quando os raios devem chegar à Terra?

Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), a erupção X8.1 provocou a ejeção de material solar que começou a atingir a Terra na última quinta-feira, 5, e deve continuar nesta sexta-feira, 6.

A previsão é de impactos de fraca intensidade.

A Nasa informa que erupções desse tipo podem afetar comunicações de rádio, redes elétricas, sinais de navegação e representar riscos para astronautas. O fenômeno também pode intensificar a ocorrência de auroras boreais.

O Sol passa atualmente pelo pico de seu ciclo magnético, que dura em média 11 anos. Nesse período, há aumento no número de manchas solares e na frequência de erupções de alta energia.