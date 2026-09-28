SpaceX coloca foguete Starship em órbita pela primeira vez no 14º voo de teste

RESUMO ＋ A companhia SpaceX lançou o Starship na manhã de segunda-feira, 28, e colocou a espaçonave em órbita pela primeira vez desde o início da campanha de testes. No 14º voo, a empresa iniciou a liberação de 26 satélites Starlink V3, enquanto o propulsor fez um pouso suave no oceano; a nave prosseguiu apesar da falha de um motor.

A SpaceX lançou o Starship na manhã de segunda-feira, 28, e colocou a espaçonave em órbita pela primeira vez desde o início da campanha de testes do veículo.

A nave alcançou a órbita por volta das 9h, no horário de Brasília. Funcionários da companhia que acompanhavam o lançamento comemoraram o resultado após a confirmação dessa etapa do voo.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) informou à CNBC, por e-mail, que emitiu uma "autorização de licença para as operações de lançamento e reentrada do voo 14 do Starship Super Heavy da SpaceX" em 26 de setembro.

O 14º teste também incluiu nos planos da companhia o lançamento de 26 unidades dos novos satélites Starlink V3. Depois de o Starship alcançar a órbita, a SpaceX iniciou a liberação dos equipamentos.

Pouco depois da decolagem, o propulsor executou um "pouso suave na água" (splashdown, procedimento no qual o veículo termina o voo no oceano) próximo à costa de Starbase. A espaçonave Starship prosseguiu com a trajetória, apesar da falha de um dos motores desenvolvidos para operar no vácuo durante o percurso suborbital.

Starship integra planos de expansão da Starlink

O Starship ocupa um papel nos planos da SpaceX para ampliar a operação da Starlink, serviço de conexão à internet por satélite. Até o segundo trimestre, essa área representava o maior e único segmento lucrativo da companhia.

Atualmente, a SpaceX mantém cerca de 11 mil satélites ativos em órbita. A Eutelsat OneWeb, concorrente no mercado de conectividade por satélite, opera aproximadamente 650 unidades.

Durante a teleconferência de resultados da SpaceX em agosto, Elon Musk afirmou: "Não é impossível que, em algum momento, a Starlink forneça a maior parte da internet mundial, pelo menos nos países onde temos permissão para operar, o que abrange a vasta maioria das nações".

O Starship Super Heavy foi projetado para que tanto a espaçonave quanto o propulsor possam ser reutilizados. O projeto também prevê o transporte de mais carga para a órbita a um custo menor em comparação com espaçonaves anteriores.

Os 13 testes realizados antes desta missão não tinham como objetivo colocar o Starship em órbita. No 14º voo, a SpaceX planejou que a espaçonave completasse uma volta ao redor do planeta.

SpaceX prepara Starship para missão da Nasa e satélites de IA

A companhia também prepara o veículo para um voo de teste da Nasa previsto para o próximo ano. A SpaceX pretende utilizar o Starship para transportar astronautas dos Estados Unidos até a superfície da Lua.

No início deste mês, Gwynne Shotwell, diretora de operações (COO, na sigla em inglês) da SpaceX, afirmou durante o evento All-In Summit que a empresa também pretende utilizar o Starship para levar "supercomputação ao espaço", com o lançamento de "satélites de computação para IA" em órbita em 2027.

Os novos Starlink V3 são produzidos em uma instalação da SpaceX em Redmond, no estado de Washington. Os equipamentos contam com painéis solares capazes de gerar o dobro da energia das gerações anteriores.

Os satélites também têm dimensões maiores e foram projetados para ampliar a capacidade de transmissão de dados. A mudança permitirá o envio de informações aos assinantes da Starlink em velocidades superiores às oferecidas pelas versões anteriores.