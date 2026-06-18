Como investir na SpaceX 24h por dia? Confira 4 opções e descubra a melhor

No último dia 12 de junho, ocorreu na Nasdaq a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX, empresa de viagens espaciais do trilionário Elon Musk, também dono da Tesla e X (antigo Twitter).

Com demanda “astronômica”, o IPO da SpaceX dominou a Nasdaq, movimentou US$ 85,7 bilhões e bateu recorde global.

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Elon Musk trilionário

Foi após o IPO de sucesso que Elon Musk, magnata já conhecido previamente por sua fortuna, se tornou o primeiro trilionário (em dólares) do mundo, com fortuna estimada em US$ 1,1 trilhão.

Desde o início, a demanda por ações da SpaceX já se acumulava. Além das negociações na Nasdaq, a SpaceX fez o volume de negociações de ações tokenizadas em blockchain saltar para US$ 100 milhões em 15 de junho.

A empresa, especializada em viagens espaciais, também está por trás do serviço de internet através de satélites de Elon Musk, a Starlink.

O que são ações tokenizadas?

Ações tokenizadas são versões em blockchain de uma determinada ação, como a SPCX, da SpaceX.

O processo de tokenização envolve trazer representações de determinado ativo para a tecnologia blockchain, permitindo que investidores tenham acesso aos benefícios de negociação 24h todos os dias da semana, conectividade com criptoativos, entre outros.

Para isso, plataformas podem ter diversos modelos de tokenização, mas o processo geralmente envolve o lastro de 1:1 entre as ações reais e as ações tokenizadas. Além disso, é possível utilizar derivativos como contratos futuros perpétuos.

Onde negociar ações tokenizadas da SpaceX?

1. Pré-venda

Antes mesmo do IPO da SpaceX acontecer, plataformas como Binance, Coinbase, BingX e Hyperliquid disponibilizaram a “pré-venda” das ações através de contratos futuros perpétuos, conhecidos como “perps”. Esse modelo permitia que investidores operassem comprados ou vendidos com alavancagem, por exemplo.

No entanto, não se tratava de ações reais, e sim contratos derivativos. O principal problema com este modelo é que derivativos podem operar com grandes desvios em relação ao mercado acionário porque não existe mecanismo de conversão para ações reais.

Antes do IPO, “perps” das ações da SpaceX chegaram a negociar em US$ 220, enquanto o IPO abriu em US$ 135 e a ação negociou em US$ 150 na abertura, chegando à máxima de US$ 225.

2. Token lastreado em ação

Após o IPO, outras plataformas passaram a oferecer tokens lastreados 1:1 na ação da SpaceX.

A Backpack, por exemplo, utilizou a rede Solana para disponibilizar ações tokenizadas com lastro na ação real. Ou seja, um token SPCX era igual a uma ação SPCX armazenada pela Backpack.

Segundo a empresa, ivestidores elegíveis podem solicitar o resgate do token e converter sua posição em ações tradicionais transferidas para uma corretora convencional.

O CEO da Backpack, Armani Ferrante, disse que o objetivo é tornar os ativos financeiros "portáteis entre diferentes sistemas financeiros". Esse modelo é considerado o mais próximo da propriedade real de ações.

Além da Backpack, a Ondo Finance também oferece o token SPCXon na rede Solana e a BingX o SPCXB na Ethereum e BSC. No entanto, não ficou claro sobre a possibilidade de resgate de ações nestes projetos.

3. Token de correspondência

A PreStocks, plataforma de tokenização de empresas privadas e públicas, lançou um “token de correspondência”. Cada token representa uma exposição econômica ao valor da empresa, lastreado por um Special Purpose Vehicle (SPV) que detém ou referencia ações reais.

Nesse modelo, não há direito a voto ou propriedade direta, como há no investimento da ação tradicional.

No caso da SpaceX, a PreStocks utilizou a rede Solana para emitir o token SPACEX, que ofereceu exposição à expectativa de IPO baseado no valuation estimado da empresa. Posteriormente à oferta pública, o token foi reformulado para acompanhar o preço da SPCX na Nasdaq.

4. Token de exposição ao preço

A xStocks é uma plataforma da Kraken que funciona de forma similar à PreStocks, porém com diferenças importantes. Esta foi a plataforma escolhida pela Kraken, MEXC, Bybit, Bitget e Binance Wallet para oferecer a negociação de ações tokenizadas da SpaceX, o que gerou problemas que levaram ao reembolso de milhões de dólares para investidores que não conseguiram ter as ações que compraram no IPO.

A xStocks oferece uma exposição sintética ao preço da ação da SpaceX, ou seja, não há posse real do ativo. Nesse caso, o token SPCXx emitido na rede Solana funciona através de um certificado de rastreamento de preço em que pode haver colateral substituído, através de dinheiro ou outros ativos.

O IPO da SpaceX gerou forte demanda, e a xStocks não conseguiu atender. A Kraken, dona da xStocks, conseguiu entregar apenas parte das ações compradas e Bybit, Bitget, Binance Wallet e MEXC tiveram que reembolsar seus investidores.

Isso aconteceu porque, apesar do token representar um certificado de rastreamento do preço da ação, ele depende de lastro em ações reais em algum nível. Com a demanda muito maior do que a oferta, a xStocks não conseguiu ações SPCX o suficiente.

Destaque da Solana no mercado de ações tokenizadas

Fabrício Tota, vice-presidente de negócios cripto no Mercado Bitcoin, destacou que um dos desfechos positivos da participação do mercado de ações tokenizadas no IPO da SpaceX foi o destaque para o blockchain Solana, que foi o escolhido pela maioria das plataformas para a emissão dos tokens.

“Nos últimos 30 dias, mais de US$ 4,3 bilhões em ações tokenizadas foram negociados on-chain, o maior volume mensal já registrado.O crescimento supera 140% apenas em 2026”, disse.

“Somente no dia 15 de junho, após a estreia da SpaceX, o volume de ações tokenizadas negociadas na rede Solana ultrapassou US$ 100 milhões pela primeira vez”, acrescentou.

O executivo mencionou ainda uma concentração de 99% de todo o volume relacionado às ações tokenizadas da SpaceX na Solana. Para ele, o dado mais importante foi o volume acumulado de transferência de ações tokenizadas, que ultrapassou US$ 20 bilhões pela primeira vez na história.

“Mais do que um evento isolado da SpaceX, isso reforça uma das teses mais importantes do setor: a tokenização continua avançando e ganhando adoção prática”, concluiu.

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