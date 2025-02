Alinhamento planetário de 2025: como e quando observar o fenômeno raro desta semana

Sete planetas do Sistema Solar estarão visíveis ao mesmo tempo no céu na sexta-feira, 28 de fevereiro.

O fenômeno, considerado raro, permitirá a observação de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno em uma mesma região do céu.

Embora a aparente proximidade seja uma ilusão de perspectiva, a configuração astronômica desperta o interesse de cientistas e entusiastas da astronomia.

Segundo especialistas, quatro planetas poderão ser vistos a olho nu – Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter.

Já Urano e Netuno exigirão o uso de binóculos ou pequenos telescópios, enquanto Saturno será o mais difícil de localizar, sendo necessário acompanhamento preciso do horário e da posição no céu.

O melhor momento para observação será logo após o pôr do sol, quando os planetas estarão mais bem posicionados no horizonte.

Para aproveitar o evento, recomenda-se procurar áreas afastadas da poluição luminosa, como zonas rurais ou montanhas. Além disso, aplicativos de astronomia, como SkySafari e Stellarium, podem ajudar a identificar os astros com precisão.

Como acontece o alinhamento planetário?

Apesar da expectativa gerada pelo evento, os planetas não estarão realmente alinhados no espaço, mas apenas parecerão próximos quando observados da Terra.

Esse efeito acontece porque os planetas orbitam o Sol em velocidades diferentes e, em determinados momentos, se posicionam de forma que parecem estar agrupados quando vistos do nosso planeta.

O professor Roberto Costa, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, explica que esse tipo de fenômeno não tem qualquer influência sobre a Terra.

“Os planetas estão muito distantes e suas forças gravitacionais são insignificantes para afetar nosso planeta. Trata-se apenas de um belo espetáculo para ser admirado”, afirmou em um artigo publicado no site da universidade.

Outro ponto que destaca a raridade do evento é a dificuldade de coincidência dos movimentos orbitais. “A Terra leva um ano para dar uma volta ao redor do Sol, enquanto Júpiter leva 12 anos. Conseguir que todos apareçam na mesma direção no céu é algo que só se repetirá daqui a aproximadamente 400 anos”, acrescentou.

Quando ver o alinhamento?

Tóquio : melhor visibilidade em 22 de fevereiro

: melhor visibilidade em Nova York : melhor visibilidade em 25 de fevereiro

: melhor visibilidade em Londres : melhor visibilidade em 2 de março

: melhor visibilidade em São Paulo: melhor visibilidade em 4 de março

O que mais observar no céu em 2025?

Além do alinhamento planetário de fevereiro, outros eventos astronômicos marcarão o ano.

Em março, um eclipse total da Lua será visível no Brasil, embora em um horário desfavorável para a observação. Também ocorrerão chuvas de meteoros, solstícios e equinócios, trazendo mais oportunidades para observar fenômenos celestes.

Para quem deseja acompanhar os eventos astronômicos de 2025, a recomendação é se preparar e aproveitar cada janela de observação.

Afinal, fenômenos como esse não acontecem com frequência – e, no caso do alinhamento planetário, a próxima chance será apenas no século 25.