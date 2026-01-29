Planeta recém descoberto tem semelhanças com a Terra e 50% de chance de ser habitável

Astrônomos identificaram um possível planeta com dimensões semelhantes às da Terra e potencial de integrar a zona habitável de sua estrela. A descoberta, publicada na Astrophysical Journal Letters, foi conduzida por pesquisadores da Universidade do Sul de Queensland, em parceria com Harvard e Oxford.

Batizado de HD 137010 b, o astro localiza-se a aproximadamente 150 anos-luz da Terra, dentro da galáxia Via Láctea. O planeta tem um diâmetro cerca de 6% maior do que o da Terra e orbita sua estrela a uma distância próxima àquela que Marte mantém do Sol.

A configuração orbital do HD 137010 b o posiciona na chamada zona habitável — região em que as condições permitem, teoricamente, a existência de água em estado líquido na superfície. Por essa razão, pesquisadores o descreveram como um “ponto de encontro entre a Terra e Marte”.

Apesar da distância da estrela, cientistas estimam que há 50% de chance de o planeta apresentar algum grau de habitabilidade, segundo o astrônomo Alex Venner, autor principal do estudo. Ele pontua que o HD 137010 b “está no limite do que consideramos possível em termos de potencial habitabilidade”.

A equipe classifica o HD 137010 b como um planeta “candidato”, já que são necessárias observações adicionais para validar sua existência de forma definitiva.

Condições ambientais e limitações

A estrela HD 137010, embora similar ao Sol, é menos brilhante e mais fria. Como resultado, o planeta recebe menos de um terço da radiação que a Terra capta do Sol, o que impacta diretamente suas condições térmicas.

Projeções indicam que a temperatura máxima da superfície do HD 137010 b seria de aproximadamente -68 °C. Para referência, a média de temperatura na superfície de Marte gira em torno de -65 °C.

A confirmação do planeta e a análise de sua real capacidade de manter água líquida dependem de futuras observações astronômicas, que poderão consolidar ou descartar o potencial desse corpo celeste como um ambiente habitável.