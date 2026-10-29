ESG
LongevidadeCOP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

A expectativa de vida aumentou. E o espaço no mercado de trabalho?

Etarismo, aprendizado e autonomia financeira pautaram o debate sobre carreiras mais longas e com propósito no Longevidade & Wellness

(Eduardo Frazão)

(Eduardo Frazão)

Caroline Marino
Caroline Marino

Jornalista especializada em carreira, RH e negócios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17h00.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 17h03.

Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa da Robert Half mostra que 77% das empresas não têm nenhuma iniciativa intencional para aumentar a diversidade geracional nos processos de recrutamento e seleção e para 38% ações específicas são desnecessárias porque acreditam não haver filtros etários na contratação.

Por outro lado, mais da metade da população entre 55 e 65 anos empreende por necessidade, segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizada pelo Sebrae e pela Anegepe.

“Necessidade não é escolha”, afirmou Fran Winandy, consultora e especialista em diversidade etária e etarismo, autora do livro “Etarismo, um novo nome para um velho preconceito” em uma apresentação no Longevidade & Wellness, evento promovido pela EXAME na terça-feira, 27, em São Paulo.

A consultora ressaltou que há pessoas que ingressam na faculdade depois dos 80 anos e profissionais que, nessa idade, são convidados a assumir posições em processos de sucessão.

”Essas pessoas não são raras, são invisíveis — estão continuam trabalhando em consultórios, consultorias, saúde e produzindo conteúdo nas redes sociais.”

Mais anos, mais sentido

Além das oportunidades de emprego, é preciso considerar a qualidade dos anos a mais de vida. Para abordar essa questão, Fran apresentou o conceito de joyspan, desenvolvido pela gerontóloga Kerry Burnight, que associa a longevidade à alegria e ao propósito.

A especialista descreveu dois indivíduos da mesma idade, diante da mesma janela e da mesma paisagem. Uma vê solidão; a outra, plenitude.

A diferença, segundo ela, está nos aprendizados e nos vínculos cultivados ao longo do caminho — e também no peso dos planos adiados e das relações que deixaram de ser construídas.

No mundo corporativo, essa reflexão passa pelo sentido de continuar na ativa. “Não é uma carreira que nunca termina, mas uma carreira que não perde sentido enquanto dura”, afirmou. Na avaliação de Fran, estamos alongando a vida e encurtando a experiência.

Por isso, é importante pensar em como aproveitar as próximas décadas. Mais do que uma reinvenção, ela propõe uma adaptação: aproveitar a bagagem profissional e ajustá-la a novas condições de vida e de trabalho.

Caminhos para uma vida ativa

A partir das entrevistas para seu próximo livro, a especialista identificou quatro práticas entre quem segue ativo depois dos 70 anos:

  • Crescer: aprender por vontade e curiosidade, sem depender de uma obrigação ou de uma utilidade imediata;
  • Conectar: cultivar vínculos, tomar a iniciativa de ligar, organizar encontros e estar presente;
  • Dar: compartilhar conhecimento, formar quem vem depois e contribuir com a experiência acumulada;
  • Adaptar: encontrar novas formas de participar quando a maneira habitual de realizar uma atividade importante deixa de ser possível.

Autonomia para decidir

A possibilidade de escolher seguir trabalhando também depende das condições financeiras construídas durante a trajetória. Uma aposentadoria, uma reserva ou outra fonte de renda pode permitir que a pessoa avalie uma proposta sem depender daquele contrato para pagar as contas.

Autonomia é poder dizer não aos 70. Tem preço, e ele é cobrado em décadas”, afirmou Fran.

Ao encerrar, propôs à plateia quatro perguntas: o que aprender nos próximos 12 meses sem utilidade imediata? Para quem preciso ligar, que venho adiando? O que se sei que alguém precisaria ouvir de mim? O que ainda faço do mesmo jeito só por que foi assim que aprendi?

Acompanhe tudo sobre:Diversidadefuturo-do-trabalholongevidadeImpacto social

Mais de ESG

Lula vai à COP31 para passar a presidência da conferência e defender legado de Belém

M. Dias Branco passa a atrelar pagamento de bônus a metas ESG de funcionários

Mudanças climáticas devem ser declaradas emergência global de saúde, diz relatório

Prevenção e cuidado contínuo: o que precisa mudar para os brasileiros envelhecerem melhor

Mais na Exame

Casual

A Kering perdeu a chance de ficar com a casa da família Gucci?

Inteligência Artificial

Tencent lança Buddy One, aposta chinesa contra OpenAI e Anthropic em agentes

Pop

Morre Patrick Stewart, ator de 'X-men' e 'Star Trek', aos 86 anos

Carreira

Ele ajudou a AmPm a ser a 6ª maior franquia. Nos postos do Grupo Ultra, o desafio é agir como dono