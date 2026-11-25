Um novo data center pode exigir tanta eletricidade que linhas e subestações precisam ser reforçadas antes de sua inauguração. Mas o que acontece se a empresa adiar ou cancelar o projeto depois de as obras começarem? A pergunta interessa também a quem nunca usou uma ferramenta de inteligência artificial (IA), porque investimentos na rede podem ter reflexos na conta de luz.

A infraestrutura elétrica é construída para durar décadas, então quando um empreendimento demanda obras específicas, importa saber quem as financia e quem assume o risco de a carga prometida não se concretizar. Sem garantias contratuais e regras adequadas de recuperação de custos, parte dos ativos pode ficar subutilizada, com encargos eventualmente distribuídos entre outros usuários. Isso depende da regulação, dos contratos e dos benefícios que a obra traz ao sistema.

Quem paga quando a demanda não chega?

Nos Estados Unidos, essa discussão ganhou espaço na agenda regulatória. Em 18 de junho deste ano, a Comissão Federal de Regulação de Energia abriu procedimentos para que os seis operadores regionais da rede justificassem suas regras de conexão de grandes consumidores ou apresentassem reformas. Entre as questões estão a transparência dos custos de transmissão e a possibilidade de exigir garantias financeiras quando o projeto não avança. Os procedimentos seguem em discussão e não criam uma nova tarifa federal.

Isso não significa que o avanço da IA necessariamente encareça a eletricidade, porque grandes consumidores também podem melhorar o aproveitamento da rede e diluir custos fixos. O risco aparece quando a demanda se concentra em determinados locais, requer obras de grande porte e não se materializa no prazo previsto.

A escala ajuda a explicar a atenção dos reguladores. O Lawrence Berkeley National Laboratory estima que os data centers poderão representar entre 9,5% e 15,3% do consumo de eletricidade dos EUA em 2030. A dimensão dessa demanda, porém, não permite prever sozinha o impacto na tarifa.

A inteligência artificial pode pesar na conta de luz no Brasil?

No Brasil, a discussão sobre a conexão de grandes cargas já envolve a capacidade disponível da rede e a flexibilidade do consumo. Mas há ainda uma questão complementar: quais compromissos devem existir antes de reservar capacidade ou construir infraestrutura para um empreendimento que ainda pode mudar de escala, prazo ou localização?

A resposta exige avaliar caso a caso a maturidade do projeto, os investimentos efetivamente provocados pela conexão e garantias proporcionais ao risco de desistência, entendendo que regras claras podem preservar a atratividade dos investimentos digitais sem transferir aos demais consumidores o custo de uma aposta privada que não se concretize.

A IA, por si só, não encarece a conta de luz. O que pode encarecer é a rede construída para atender uma demanda que eventualmente não aconteça.