São Paulo tem 4º setembro mais chuvoso da história; quando deve parar de chover?

RESUMO | São Paulo registrou 198,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro de 2026, segundo o Inmet, e o mês já é o quarto mais chuvoso desde o início das medições, na década de 1940. A chuva em São Paulo deve diminuir temporariamente, mas novos temporais podem elevar o acumulado nas próximas semanas.

A cidade de São Paulo vive um dos meses de setembro mais chuvosos desde o início das medições, na década de 1940. O período já ocupa a quarta posição no histórico e ainda pode subir no ranking diante da previsão de novas chuvas nas próximas semanas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou 198,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro. Com esse volume, o mês já é o segundo mais chuvoso de 2026 na região, atrás apenas de janeiro.

Por que está chovendo tanto em São Paulo?

O volume elevado não é resultado de um único fenômeno. Segundo o Climatempo, diferentes sistemas meteorológicos atuaram sobre a região nas últimas semanas, além da formação de um intenso corredor de umidade.

No feriado prolongado de 7 de setembro, a chegada de uma frente fria provocou cerca de 35 milímetros de precipitação.

Dias depois, um ciclone extratropical formado sobre o Sul do Brasil e o Paraguai aumentou a instabilidade e gerou áreas de chuva sobre o Paraná. O sistema avançou em direção ao estado de São Paulo e também atingiu a região da capital.

Na última semana, outro ciclone extratropical se formou no Atlântico, próximo à costa sul do Brasil, favorecendo novos temporais. Uma frente fria também contribuiu para a queda das temperaturas.

Ao mesmo tempo, uma corrente de ar quente e úmido da Amazônia está direcionada para o centro-sul do país. Esse fluxo forma um corredor de umidade que mantém condições favoráveis para o desenvolvimento de áreas de chuva na capital paulista.

Quando a chuva deve diminuir em São Paulo?

Segundo o Climatempo, a chuva começou a diminuir na terça-feira, 15, mas o céu deve permanecer nublado nesta quarta-feira, 16.

Na quinta-feira, o sol pode aparecer por alguns períodos. A atuação do ar polar, porém, deve manter as temperaturas baixas durante a semana.

A trégua não deve durar muito. Há previsão de novos temporais na próxima semana, que podem aumentar o acumulado de setembro e fazer o mês subir ainda mais no ranking histórico de chuvas na cidade.

Quanto choveu em São Paulo em setembro de 2026?

O Mirante de Santana registrou 198,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro, segundo o Inmet. O mês já é o segundo mais chuvoso de 2026 na região, atrás apenas de janeiro.

Setembro de 2026 está entre os mais chuvosos da história de São Paulo?

Sim. Setembro de 2026 já ocupa a quarta posição entre os meses de setembro mais chuvosos em São Paulo desde o início das medições, na década de 1940.

Por que está chovendo tanto em São Paulo?

Segundo o Climatempo, o volume elevado foi provocado pela atuação de frentes frias, ciclones extratropicais e um corredor de umidade formado por ar quente e úmido vindo da Amazônia.

Quando a chuva deve diminuir em São Paulo?

Segundo o Climatempo, a chuva começou a diminuir na terça-feira, 15 de setembro, mas o céu deve permanecer nublado na quarta-feira, 16. O sol pode aparecer em alguns períodos na quinta-feira, embora o ar polar mantenha as temperaturas baixas.

Há previsão de novos temporais em São Paulo?

Sim. Há previsão de novos temporais na semana seguinte, que podem elevar o acumulado de setembro e fazer o mês subir no ranking histórico de chuvas da cidade.