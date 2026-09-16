Ciência

São Paulo tem 4º setembro mais chuvoso da história; quando deve parar de chover?

Corredor de umidade, frentes frias e ciclones extratropicais ajudam a explicar os elevados volumes registrados na capital paulista; mês ainda pode bater recordes

Chuva em SP: capital acumula elevados volumes de precipitação desde o início de setembro (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Chuva em SP: capital acumula elevados volumes de precipitação desde o início de setembro (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13h55.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreChuvas
Saiba mais

RESUMO | São Paulo registrou 198,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro de 2026, segundo o Inmet, e o mês já é o quarto mais chuvoso desde o início das medições, na década de 1940. A chuva em São Paulo deve diminuir temporariamente, mas novos temporais podem elevar o acumulado nas próximas semanas.

A cidade de São Paulo vive um dos meses de setembro mais chuvosos desde o início das medições, na década de 1940. O período já ocupa a quarta posição no histórico e ainda pode subir no ranking diante da previsão de novas chuvas nas próximas semanas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou 198,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro. Com esse volume, o mês já é o segundo mais chuvoso de 2026 na região, atrás apenas de janeiro.

Por que está chovendo tanto em São Paulo?

O volume elevado não é resultado de um único fenômeno. Segundo o Climatempo, diferentes sistemas meteorológicos atuaram sobre a região nas últimas semanas, além da formação de um intenso corredor de umidade.

No feriado prolongado de 7 de setembro, a chegada de uma frente fria provocou cerca de 35 milímetros de precipitação.

Dias depois, um ciclone extratropical formado sobre o Sul do Brasil e o Paraguai aumentou a instabilidade e gerou áreas de chuva sobre o Paraná. O sistema avançou em direção ao estado de São Paulo e também atingiu a região da capital.

Na última semana, outro ciclone extratropical se formou no Atlântico, próximo à costa sul do Brasil, favorecendo novos temporais. Uma frente fria também contribuiu para a queda das temperaturas.

Ao mesmo tempo, uma corrente de ar quente e úmido da Amazônia está direcionada para o centro-sul do país. Esse fluxo forma um corredor de umidade que mantém condições favoráveis para o desenvolvimento de áreas de chuva na capital paulista.

Quando a chuva deve diminuir em São Paulo?

Segundo o Climatempo, a chuva começou a diminuir na terça-feira, 15, mas o céu deve permanecer nublado nesta quarta-feira, 16.

Na quinta-feira, o sol pode aparecer por alguns períodos. A atuação do ar polar, porém, deve manter as temperaturas baixas durante a semana.

A trégua não deve durar muito. Há previsão de novos temporais na próxima semana, que podem aumentar o acumulado de setembro e fazer o mês subir ainda mais no ranking histórico de chuvas na cidade.

Quanto choveu em São Paulo em setembro de 2026?

O Mirante de Santana registrou 198,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro, segundo o Inmet. O mês já é o segundo mais chuvoso de 2026 na região, atrás apenas de janeiro.

Setembro de 2026 está entre os mais chuvosos da história de São Paulo?

Sim. Setembro de 2026 já ocupa a quarta posição entre os meses de setembro mais chuvosos em São Paulo desde o início das medições, na década de 1940.

Por que está chovendo tanto em São Paulo?

Segundo o Climatempo, o volume elevado foi provocado pela atuação de frentes frias, ciclones extratropicais e um corredor de umidade formado por ar quente e úmido vindo da Amazônia.

Quando a chuva deve diminuir em São Paulo?

Segundo o Climatempo, a chuva começou a diminuir na terça-feira, 15 de setembro, mas o céu deve permanecer nublado na quarta-feira, 16. O sol pode aparecer em alguns períodos na quinta-feira, embora o ar polar mantenha as temperaturas baixas.

Há previsão de novos temporais em São Paulo?

Sim. Há previsão de novos temporais na semana seguinte, que podem elevar o acumulado de setembro e fazer o mês subir no ranking histórico de chuvas da cidade.

Acompanhe tudo sobre:ChuvasPrevisão do tempo

Mais de Ciência

Conheça a planta carnívora que prova que Darwin 'estava certo' sobre a evolução das espécies

Cientistas contestam regra de química ensinada há quase 100 anos

Câncer cresce entre jovens — envelhecimento acelerado pode ajudar a explicar

O que o DNA diz sobre sua personalidade? Estudo encontra 1.260 variantes

Mais na Exame

Mercados

Dona do Ozempic fecha parceria com Anthropic para descobrir novos medicamentos com IA

Pop

'Neagley' estreia com 83% de aprovação, mas não supera 'Reacher'

Casual

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Brasil

CNH vencida em 2026: veja até quando o documento pode ser renovado