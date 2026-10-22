O que é o 'ciclone monstro' e por que o supertufão Champi ganhou esse apelido

Supertufão Champi registrou ventos sustentados de 296 km/h e ganhou o apelido de "ciclone monstro" devido à intensidade do fenômeno. (Reprodução/Zoom Earth)
Repórter
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09h31.
O termo "ciclone monstro", que ganhou destaque nas buscas do Google nesta semana, é um apelido para o supertufão Champi, que registrou ventos sustentados de 296 km/h em 2026. A expressão não é uma classificação meteorológica oficial. Entenda o que diferencia tufões, furacões e ciclones-bomba e por que o Champi atingiu tamanha intensidade.
O termo "ciclone monstro", um dos mais buscados no Google nesta semana, não é uma classificação meteorológica oficial. A expressão é um apelido para o supertufão Champi, que registrou os ventos mais fortes entre os ciclones tropicais de 2026 e se aproxima de Taiwan nesta quinta-feira, 22.
O apelido foi utilizado por serviços de meteorologia como a americana Fox Weather, que chamou o fenômeno de monster super typhoon ("supertufão monstro", em tradução livre), e a brasileira MetSul.
Segundo a Nasa, o Champi atingiu ventos sustentados de 296 km/h na terça-feira, 20. O sistema também passou por um processo de rápida intensificação e chegou três vezes ao equivalente à categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson.
O apelido está relacionado à velocidade dos ventos, à queda da pressão atmosférica e ao tamanho do sistema.
No momento de maior intensidade, a pressão no centro do Champi caiu para 895 hectopascais (hPa). Em ciclones tropicais, pressões centrais mais baixas geralmente estão associadas a sistemas mais intensos.
Ao se aproximar de Guam, território dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, o tufão dobrou a velocidade dos ventos em apenas 24 horas, de 110 km/h para 220 km/h.
O Champi também atingiu três vezes a intensidade equivalente à categoria 5, classificação aplicada a ciclones tropicais com ventos sustentados a partir de 252 km/h.
Na quinta-feira, 22, o raio do sistema chegou a 320 quilômetros, segundo a Administração Central de Meteorologia (CWA) de Taiwan, dimensão suficiente para cobrir quase toda a ilha.
Ciclone tropical, tufão e furacão são nomes utilizados para o mesmo tipo de fenômeno meteorológico: uma tempestade giratória que se forma sobre águas oceânicas quentes.
A principal diferença está na região onde o sistema se desenvolve:
Apesar dos nomes diferentes, os três fenômenos têm características meteorológicas semelhantes.
Supertufão é uma classificação utilizada pelo Centro Conjunto de Alerta de Tufões (JTWC), ligado às Forças Armadas dos Estados Unidos.
O termo é aplicado a tufões com ventos sustentados de pelo menos 240 km/h, intensidade equivalente a uma tempestade forte de categoria 4 ou 5 na escala Saffir-Simpson.
As agências meteorológicas utilizam métodos diferentes para calcular a velocidade dos ventos. O JTWC considera a média de um minuto, enquanto a Agência Meteorológica do Japão (JMA) utiliza a média de dez minutos.
Na classificação japonesa, a categoria mais alta é a de tufão "violento", aplicada a sistemas com ventos sustentados a partir de 194 km/h.
O Champi é um ciclone tropical, formado sobre águas quentes do Pacífico. Já os ciclones que costumam atingir o Sul do Brasil são, em geral, extratropicais, associados ao encontro de massas de ar com temperaturas diferentes.
O chamado ciclone-bomba é um ciclone extratropical que passa por um processo de intensificação rápida, conhecido como bombogênese.
Esse processo ocorre quando a pressão atmosférica no centro do sistema cai pelo menos 24 hPa em 24 horas, conforme o critério apresentado no material.
O Champi está no oeste do Oceano Pacífico e não representa ameaça ao Brasil.
O Champi encontrou condições favoráveis à intensificação, incluindo temperaturas elevadas da superfície do mar, grande disponibilidade de umidade e baixo cisalhamento do vento.
O cisalhamento corresponde à mudança de velocidade ou direção dos ventos em diferentes altitudes. Quando é baixo, favorece a manutenção da estrutura organizada de um ciclone tropical.
O cenário também é influenciado pelo super El Niño, caracterizado por um aquecimento anormal das águas do Pacífico tropical.
Em setembro, a temperatura do mar na região utilizada para monitorar o fenômeno chegou a 2°C acima da média, limite associado à classificação de super El Niño.
O Champi é o sétimo ciclone de categoria 5 registrado no mundo em 2026. O ano ainda pode superar a marca de 12 tempestades dessa intensidade registrada em 1997, durante outro episódio de El Niño muito forte.
O nome Champi foi sugerido pelo Laos e faz referência a uma flor, a champaca-branca ou a plumeria. Nas Filipinas, o tufão recebeu o nome local de Rosal.
"Ciclone monstro" é um apelido utilizado para descrever ciclones de grande intensidade. Não é uma classificação meteorológica oficial. Em 2026, a expressão passou a ser associada ao supertufão Champi.
O supertufão Champi atingiu ventos sustentados de 296 km/h na terça-feira, 20, segundo a Nasa. Essa foi a maior velocidade registrada entre os ciclones tropicais de 2026, conforme os dados apresentados.
Ambos são ciclones tropicais. O termo tufão é utilizado no Pacífico Ocidental, enquanto furacão é empregado no Atlântico, no Caribe e no Pacífico Nordeste.
Não. O supertufão Champi está no oeste do Oceano Pacífico, próximo a Taiwan, e não há previsão de que atinja o território brasileiro.
É a classificação utilizada pelo JTWC para tufões com ventos sustentados de pelo menos 240 km/h, intensidade equivalente a uma tempestade forte de categoria 4 ou 5.