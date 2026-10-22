O que é o 'ciclone monstro' e por que o supertufão Champi ganhou esse apelido

RESUMO ＋ O termo "ciclone monstro", que ganhou destaque nas buscas do Google nesta semana, é um apelido para o supertufão Champi, que registrou ventos sustentados de 296 km/h em 2026. A expressão não é uma classificação meteorológica oficial. Entenda o que diferencia tufões, furacões e ciclones-bomba e por que o Champi atingiu tamanha intensidade.

O termo "ciclone monstro", um dos mais buscados no Google nesta semana, não é uma classificação meteorológica oficial. A expressão é um apelido para o supertufão Champi, que registrou os ventos mais fortes entre os ciclones tropicais de 2026 e se aproxima de Taiwan nesta quinta-feira, 22.

O apelido foi utilizado por serviços de meteorologia como a americana Fox Weather, que chamou o fenômeno de monster super typhoon ("supertufão monstro", em tradução livre), e a brasileira MetSul.

Segundo a Nasa, o Champi atingiu ventos sustentados de 296 km/h na terça-feira, 20. O sistema também passou por um processo de rápida intensificação e chegou três vezes ao equivalente à categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson.

Por que o Champi é chamado de ciclone monstro?

O apelido está relacionado à velocidade dos ventos, à queda da pressão atmosférica e ao tamanho do sistema.

No momento de maior intensidade, a pressão no centro do Champi caiu para 895 hectopascais (hPa). Em ciclones tropicais, pressões centrais mais baixas geralmente estão associadas a sistemas mais intensos.

Ao se aproximar de Guam, território dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, o tufão dobrou a velocidade dos ventos em apenas 24 horas, de 110 km/h para 220 km/h.

O Champi também atingiu três vezes a intensidade equivalente à categoria 5, classificação aplicada a ciclones tropicais com ventos sustentados a partir de 252 km/h.

Na quinta-feira, 22, o raio do sistema chegou a 320 quilômetros, segundo a Administração Central de Meteorologia (CWA) de Taiwan, dimensão suficiente para cobrir quase toda a ilha.

Qual é a diferença entre ciclone, tufão e furacão?

Ciclone tropical, tufão e furacão são nomes utilizados para o mesmo tipo de fenômeno meteorológico: uma tempestade giratória que se forma sobre águas oceânicas quentes.

A principal diferença está na região onde o sistema se desenvolve:

Tufão: nome utilizado no Pacífico Ocidental, onde está o Champi.

nome utilizado no Pacífico Ocidental, onde está o Champi. Furacão: termo usado no Oceano Atlântico, no Caribe e no Pacífico Nordeste.

termo usado no Oceano Atlântico, no Caribe e no Pacífico Nordeste. Ciclone: denominação utilizada no Oceano Índico e no Pacífico Sul.

Apesar dos nomes diferentes, os três fenômenos têm características meteorológicas semelhantes.

O que é um supertufão?

Supertufão é uma classificação utilizada pelo Centro Conjunto de Alerta de Tufões (JTWC), ligado às Forças Armadas dos Estados Unidos.

O termo é aplicado a tufões com ventos sustentados de pelo menos 240 km/h, intensidade equivalente a uma tempestade forte de categoria 4 ou 5 na escala Saffir-Simpson.

As agências meteorológicas utilizam métodos diferentes para calcular a velocidade dos ventos. O JTWC considera a média de um minuto, enquanto a Agência Meteorológica do Japão (JMA) utiliza a média de dez minutos.

Na classificação japonesa, a categoria mais alta é a de tufão "violento", aplicada a sistemas com ventos sustentados a partir de 194 km/h.

Qual é a diferença entre ciclone monstro e ciclone-bomba?

O Champi é um ciclone tropical, formado sobre águas quentes do Pacífico. Já os ciclones que costumam atingir o Sul do Brasil são, em geral, extratropicais, associados ao encontro de massas de ar com temperaturas diferentes.

O chamado ciclone-bomba é um ciclone extratropical que passa por um processo de intensificação rápida, conhecido como bombogênese.

Esse processo ocorre quando a pressão atmosférica no centro do sistema cai pelo menos 24 hPa em 24 horas, conforme o critério apresentado no material.

O Champi está no oeste do Oceano Pacífico e não representa ameaça ao Brasil.

Por que o supertufão Champi ficou tão forte?

O Champi encontrou condições favoráveis à intensificação, incluindo temperaturas elevadas da superfície do mar, grande disponibilidade de umidade e baixo cisalhamento do vento.

O cisalhamento corresponde à mudança de velocidade ou direção dos ventos em diferentes altitudes. Quando é baixo, favorece a manutenção da estrutura organizada de um ciclone tropical.

O cenário também é influenciado pelo super El Niño, caracterizado por um aquecimento anormal das águas do Pacífico tropical.

Em setembro, a temperatura do mar na região utilizada para monitorar o fenômeno chegou a 2°C acima da média, limite associado à classificação de super El Niño.

O Champi é o sétimo ciclone de categoria 5 registrado no mundo em 2026. O ano ainda pode superar a marca de 12 tempestades dessa intensidade registrada em 1997, durante outro episódio de El Niño muito forte.

O nome Champi foi sugerido pelo Laos e faz referência a uma flor, a champaca-branca ou a plumeria. Nas Filipinas, o tufão recebeu o nome local de Rosal.