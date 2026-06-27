Sangramento na gengiva pode ser o primeiro alerta para doenças graves

Muitas pessoas enxergam o sangramento na gengiva durante a escovação como algo comum ou passageiro. Em vez de procurar um dentista, costumam trocar a escova, escovar os dentes com menos força ou simplesmente ignorar o problema. No entanto, um número crescente de pesquisas mostra que esse pequeno sinal pode indicar uma inflamação persistente capaz de afetar muito mais do que a saúde bucal.

Um artigo publicado pela revista Neurology reúne evidências científicas que apontam uma relação entre doenças periodontais e condições como diabetes tipo 2, doença renal crônica, complicações na gravidez, artrite reumatoide e até demência. Embora nem todas essas relações sejam consideradas causais, os estudos revelam que a boca exerce um papel muito mais importante na saúde geral do que se imaginava há poucos anos.

Quando o sangramento deixa de ser apenas um problema da boca

O sangramento costuma ser um dos primeiros sintomas da gengivite, inflamação causada pelo acúmulo de placa bacteriana. Sem tratamento, o quadro pode evoluir para periodontite, uma doença que destrói os tecidos que sustentam os dentes e favorece a entrada de bactérias e substâncias inflamatórias na corrente sanguínea.

Segundo o professor Iain Chapple, periodontista da Universidade de Birmingham, a doença periodontal é, antes de tudo, uma condição inflamatória crônica. "A doença gengival é evitável. Você pode impedir que ela aconteça. Ela é facilmente tratável. E é um fator de risco muito importante para diversas outras condições de saúde", afirmou à BBC Science Focus.

Essa inflamação contínua faz com que o organismo permaneça em estado constante de resposta imunológica. Com o passar do tempo, esse processo pode produzir efeitos em diferentes órgãos, motivo pelo qual médicos e dentistas têm defendido uma integração maior entre a saúde bucal e a medicina preventiva.

A relação de mão dupla com o diabetes

Entre todas as associações já estudadas, a que envolve diabetes é considerada uma das mais consistentes. O processo funciona nos dois sentidos.

Quando existe uma infecção crônica nas gengivas, o organismo libera substâncias inflamatórias e aumenta a produção de glicose para alimentar a resposta imunológica. Se essa situação persistir por meses ou anos, o corpo pode desenvolver resistência à insulina, etapa que antecede o diabetes tipo 2. Por outro lado, pessoas com diabetes apresentam níveis elevados de açúcar também na saliva, criando um ambiente mais favorável para o crescimento de bactérias responsáveis pela doença periodontal.

Chapple destaca que esse ciclo acaba alimentando os dois problemas ao mesmo tempo. "A relação entre diabetes e doença gengival é circular", explicou. Segundo o especialista, estudos indicam que tratar a doença periodontal em pacientes diabéticos pode gerar uma melhora semelhante à obtida com a inclusão de mais um medicamento para controle da glicemia.

As bactérias da boca podem chegar ao cérebro?

Outra linha de pesquisa que vem despertando atenção envolve a possível ligação entre doenças gengivais e demência, especialmente a doença de Alzheimer.

Diversos estudos investigam o papel da bactéria Porphyromonas gingivalis, considerada um dos principais microrganismos envolvidos na periodontite. Pesquisas sugerem que ela pode atravessar a barreira hematoencefálica, estrutura que protege o cérebro, desencadeando processos inflamatórios associados à degeneração dos neurônios. Os cientistas ainda estudam se essa bactéria participa diretamente do desenvolvimento da doença ou apenas contribui para acelerar um processo já existente.

Uma revisão sistemática publicada na revista científica Clinical Oral Investigations, conduzida por pesquisadores da Amsterdam UMC, analisou dezenas de estudos sobre saúde bucal em idosos com demência. Os autores encontraram taxas elevadas de sangramento gengival, acúmulo de placa bacteriana, periodontite e outras alterações na boca desses pacientes. Os pesquisadores ressaltam, porém, que ainda não é possível afirmar que a doença periodontal cause demência, já que a perda da capacidade de cuidar da própria higiene bucal também pode ser consequência do declínio cognitivo.

Outra pesquisa de grande porte, publicada em 2023 na revista Journal of Alzheimer's Disease, analisou dados de mais de 30 milhões de pessoas e identificou que indivíduos com saúde bucal precária apresentavam risco significativamente maior de desenvolver Alzheimer. Os autores reforçam, entretanto, que novas pesquisas são necessárias para confirmar uma relação direta de causa e efeito.

Uma preocupação que vai além do cérebro

Os possíveis impactos da doença periodontal não se limitam ao sistema nervoso. Evidências científicas também apontam associações com doença renal crônica, doenças cardiovasculares, artrite reumatoide e complicações gestacionais.

Segundo Chapple, a relação entre doença renal e saúde bucal já apresenta evidências particularmente robustas. "Nós já temos provas de causalidade. A doença gengival causa doença renal, mas, ao mesmo tempo, a doença renal também provoca doença gengival", afirmou.

Especialistas acreditam que a inflamação sistêmica seja um dos principais mecanismos responsáveis por conectar essas diferentes condições. A boca deixa de ser um ambiente isolado e passa a influenciar o funcionamento de todo o organismo.

Apesar das descobertas chamarem atenção, os pesquisadores ressaltam que a maioria das doenças gengivais pode ser evitada com hábitos simples. Escovação adequada, uso diário do fio dental, alimentação equilibrada, redução do consumo de açúcar e consultas regulares ao dentista continuam sendo as medidas mais eficazes para manter a saúde das gengivas.