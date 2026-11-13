Mercedes 6.9, Aston Martin e Fusca mexicano vão a leilão no CARDE

Um Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 de 1978, um Aston Martin Vantage V550 de 1998 e um Fusca mexicano com apenas 990 quilômetros rodados estão entre os 51 lotes da Venda de Verão, leilão beneficente do CARDE, museu de automóveis de Campos do Jordão (SP). A exposição dos carros começa neste sábado, 14 de novembro, e segue até 5 de dezembro, quando acontece o pregão.

Esta é a quarta venda promovida pelo museu e uma edição especial em comemoração aos dois anos de atividade do espaço, inaugurado em 2024. A seleção reúne automóveis de diferentes épocas e estilos, de esportivos a modelos que marcaram a memória de diferentes públicos. O leilão é realizado em parceria com o escritório de arte Magalhães Gouvêa e tem consultoria da Brunelli Veículos Antigos.

Os importados da seleção

O Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, de 1978, vem de um período em que o luxo da marca também se expressava em engenharia e desempenho. Já o Aston Martin Vantage V550, de 1998, segue a tradição britânica de combinar elegância e esportividade em um carro de personalidade marcante.

O terceiro destaque entre os importados é o BMW 850 CI, de 1996, representante da geração de grandes cupês de luxo dos anos 1990, quando design e sofisticação estavam no centro da experiência de dirigir.

Um Vocho e dois Chevrolets nacionais

Fusca da série Última Edición, conhecido no México como Vocho, vai a leilão com 990 quilômetros rodados (Divulgação)

A seleção também inclui carros populares que fazem parte do imaginário de colecionadores. É o caso do Fusca da série Última Edición, conhecido no México como Vocho, produzido no país e oferecido com 990 quilômetros rodados. A série especial marcou o capítulo final da trajetória de um dos automóveis mais conhecidos do mundo.

A indústria automotiva brasileira está representada por dois lotes que chegam por uma parceria com a General Motors, dentro do projeto Vintage. A iniciativa da Chevrolet é dedicada à valorização de veículos históricos da marca, com supervisão e validação da engenharia da GM. Os carros são o Monza Classic SE 500 EF, de 1990, e o Kadett GSI, de 1992, modelos de momentos diferentes da trajetória da Chevrolet no país que ainda despertam o interesse de entusiastas.

Como participar

Entre 14 e 24 de novembro, os interessados podem comprar os veículos pela modalidade Buy it Now, com valores previamente estabelecidos para cada lote. Os automóveis que continuarem disponíveis depois desse período recebem lances online ou presenciais durante o leilão de 5 de dezembro, no CARDE. A consulta aos lotes, aos lances iniciais e aos valores de compra imediata está disponível no site artmgleiloes.com.br.

Parte da receita obtida com as taxas sobre a venda dos veículos será destinada às ações filantrópicas da Fundação Lia Maria Aguiar. A instituição atua há 18 anos em Campos do Jordão nas áreas de arte, cultura, educação, saúde e desenvolvimento social e atende anualmente mais de 800 crianças e adolescentes em seus núcleos artísticos.

O CARDE conta a história do Brasil e do mundo, especialmente do século 20, por meio de uma exposição sensorial e rotativa de cerca de 100 automóveis. Os carros são escolhidos em um acervo técnico de mais de 500 itens e dividem espaço com obras de arte e peças de design assinadas por nomes nacionais e internacionais.