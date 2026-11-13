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Galípolo diz que BC não precisa mudar mensagem sobre juros e evita antecipar próximos passos

Presidente do Banco Central afirma que dados pontuais não alteram a condução da política monetária e que incertezas nos cenários doméstico e internacional exigem cautela na sinalização dos próximos passos da Selic

Galípolo: incertezas econômicas domésticas e internacionais recomendam cautela nos próximos passos (Lula Marques/Agência Brasil)

Galípolo: incertezas econômicas domésticas e internacionais recomendam cautela nos próximos passos (Lula Marques/Agência Brasil)

Naty Falla
Naty Falla

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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11h36.

Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 11h37.

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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que não há necessidade de atualizar a mensagem de política monetária, mesmo com novos dados. Ele defendeu a transparência e evitou antecipar os próximos passos sobre a taxa básica de juros, destacando incertezas econômicas domésticas e internacionais. Galípolo também comentou sobre mudanças no perfil da dívida pública e os desafios cambiais enfrentados por economias emergentes.

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O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 13, em evento do Barclays, que não há necessidade de atualizar a mensagem de política monetária, mesmo se estiver diante de novos dados. Segundo ele, a autoridade monetária não reage a números pontuais. 

Galípolo disse, porém, que, no Brasil, uma interrupção no ciclo de juros costuma levar o mercado a precificar um movimento na direção contrária. Questionado sobre as condições para uma eventual retomada dos cortes, o presidente do BC disse que a comunicação da instituição está clara e defendeu a transparência sobre o cenário econômico.

Para o presidente do BC, as incertezas nos cenários doméstico e internacional recomendam que a instituição evite antecipar os próximos passos da taxa básica de juros.

Galípolo também avaliou que o ambiente internacional está mais adverso. Segundo ele, a demanda por capital associada aos investimentos em inteligência artificial e a rolagem de dívidas de países avançados pressionam os juros globais. 

O presidente do BC afirmou que a inflação acima da meta é uma preocupação para a instituição. Por outro lado, destacou que o Brasil conta com vantagens, como as reservas internacionais, a condição de exportador líquido de petróleo, a matriz energética limpa e a capacidade de exportação de alimentos.

Dívida atrelada à Selic

O presidente do BC chamou atenção para a mudança no perfil da dívida pública. Há dez anos, os títulos ligados à Selic respondiam por menos de 20% do total. Três anos atrás, representavam cerca de 35%. Hoje, passam de 51%.

Para Galípolo, a concentração em papéis pós-fixados aproxima a trajetória da dívida da taxa básica de juros e produz um "efeito riqueza invertido" quando os juros sobem. Isso significa que o aperto monetário também aumenta o peso dos juros sobre as contas públicas.

Ele vê na preferência por esses títulos um voto de confiança na instituição. "Se a maior parte do mercado decidiu comprar títulos e o Tesouro também decidiu emitir títulos de maneira majoritária ligados à Selic, isto revela uma credibilidade no Banco Central", afirmou.

Galípolo explicou que o baixo apetite por papéis prefixados indica que o mercado considera possível uma nova alta dos juros, o que reduziria o valor desses títulos.

"Ninguém que está procurando um ativo para carregar a sua riqueza ao longo do tempo quer comprar um ativo que você espera que vá perder valor", disse.

Ele ponderou, porém, que o papel do BC tem limites: a instituição não presta consultoria financeira nem garante rentabilidade a ninguém.

Câmbio pesa mais nos emergentes

Se credibilidade, risco e retorno afetam todas as economias, os países emergentes enfrentam um complicador adicional: a taxa de câmbio. "Esse é um problema que aflige menos as economias avançadas e aflige mais as economias emergentes", afirmou Galípolo.

Nesse contexto, o retorno elevado dos juros domésticos pode ficar abaixo do rendimento de títulos americanos quando se considera o impacto da desvalorização do real sobre os investimentos.

Galípolo disse que, ao considerar choques cambiais como os registrados em 1999, 2002 e 2008, investidores que atravessaram esses períodos muitas vezes teriam obtido ganhos menores do que se tivessem aplicado em títulos americanos, considerados ativos de menor risco.

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