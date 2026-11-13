Ibovespa ensaia recuperação, enquanto dólar renova máxima

O Ibovespa operava em alta no início do pregão desta sexta-feira, 13, após fechar em queda na véspera. Por volta das 11h, o principal índice acionário da B3 subia 0,31%, aos 171.862,43 pontos.

Na quinta-feira, 12, o Ibovespa recuou 0,43%, aos 171.324,31 pontos, após oscilar entre a mínima de 169.942,37 e a máxima de 172.060,43 pontos. O volume financeiro somou R$ 22,8 bilhões. O mercado acompanhou as dificuldades para a aprovação de medidas de ajuste fiscal, os balanços corporativos e o desempenho negativo das bolsas de Nova York.

Entre as principais ações do índice, parte dos grandes bancos operavam em alta. O Bradesco (BBDC4) subia 0,56%, enquanto o Itaú (ITUB4) avançava 0,26%. Por outro lado, o Banco do Brasil (BBAS3) mantinha o recuo ao cair mais de 1% em meio à repercussão do balanço do 3° trimestre de 2026, considerado abaixo do esperado pelo mercado e que na quinta levou a ação a cair mais de 8%.

As ações da Petrobras tinham variações próximas da estabilidade. Os papéis ordinários (PETR3) recuavam 0,02%, enquanto os preferenciais (PETR4) subiam 0,02%, acompanhando o desempenho misto dos contratos futuros de petróleo. A Vale (VALE3), por sua vez, caía 0,06%, na direção do minério de ferro, que recuou 0,52% em Dalian, na China. As demais ações do setor também operavam em baixa.

Entre as maiores altas do Ibovespa, a Minerva (BEEF3) subia 4,40%, seguida pela Cemig (CMIG4), com avanço de 3,30%, e pela Cosan (CSAN3), que registrava alta de 3,16%.

Na ponta negativa, a CSN (CSNA3) recuava 3,31%, após reverter lucro e registrar prejuízo de R$ 1,24 bilhão no terceiro trimestre. A CSN Mineração (CMIN3) caía 2,49%, após reportar prejuízo de R$ 356 milhões no período. Já a Natura (NATU3) perdia 2,44%, mesmo após reverter o prejuízo e registrar lucro líquido de R$ 49 milhões no trimestre.

Já o dólar operava próximo da estabilidade nesta sexta-feira. Por volta das 10h47, a moeda americana registrava ligeira alta de 0,13%, cotada a R$ 5,66.

Na véspera, o dólar voltou a disparar e fechou em alta de 1,62%, a R$ 5,652, após oscilar entre R$ 5,577 e R$ 5,655. Com o resultado, atingiu o maior patamar em 17 meses, desde 2 de junho de 2025, quando encerrou a sessão a R$ 5,6750.

Petróleo opera misto

Os contratos futuros de petróleo apresentavam desempenho misto nesta manhã. O barril do Brent subia mais de 0,29%, a US$ 96,06, enquanto o WTI recuava 0,36%, a US$ 88,44.

Além das tensões geopolíticas no Oriente Médio, os investidores acompanham a avaliação da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre a possibilidade de excesso de oferta da commodity no quarto trimestre.

Segundo análise da Eleven Financial, o cenário internacional segue marcado por tensões no Oriente Médio e no estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter atingido um radar americano no Bahrein, informação ainda não confirmada por Washington ou Manama. O Irã também relatou uma explosão envolvendo um navio transportador de gás após um suposto contato com uma mina naval na região, incidente que ainda não teve confirmação independente.

Bolsas na Ásia e na Europa operam sem direção após saída de CEO da Nvidia

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores avaliavam as implicações da saída de Jensen Huang do comando da Nvidia para o setor global de inteligência artificial.

No Japão, o Nikkei avançou 0,53%, aos 61.142,35 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,98%, aos 5.290,53 pontos. Em Taiwan, o Taiex subiu 1,35%, aos 43.675,12 pontos.

Na China, o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,55%, aos 23.637,60 pontos. O Xangai Composto caiu 0,59%, aos 3.634,35 pontos, enquanto o Shenzhen Composto perdeu 2,11%, aos 2.103,26 pontos. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,71%, aos 9.082,20 pontos.

Na Europa, os mercados também operavam sem direção única. O índice pan-europeu STOXX 600 recuava 0,06%, aos 663,64 pontos. Entre as principais bolsas, o DAX, da Alemanha, subia 0,04%, aos 26.783,54 pontos; o FTSE 100, do Reino Unido, avançava 0,17%, aos 10.881,53 pontos; e o CAC 40, da França, tinha alta de 0,06%, aos 8.366,68 pontos. Na contramão, o FTSE MIB, da Itália, caía 0,06%, aos 51.779,42 pontos.

Wall Street ensaia recuperação

Já os futuros de Nova York apontavam para uma recuperação após as perdas da sessão anterior. Por volta das 10h40, o Dow Jones futuro avançava 0,55%, aos 52.680 pontos, enquanto o S&P 500 futuro subia 0,61%, aos 7.662 pontos. O Nasdaq futuro tinha alta de 0,53%, aos 28.535,25 pontos.

Os investidores continuam avaliando os possíveis impactos da saída de Jensen Huang da liderança da Nvidia sobre o setor de inteligência artificial. Também estão no radar os preços do petróleo, as falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e os dados de inflação.

Inflação dos EUA no radar

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em outubro, após avanço revisado de 1,4% no mês anterior. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, de alta de 0,4%.

Na comparação anual, o indicador avançou 6,5%, ante 6,3% em setembro e expectativa de 6,6%.

O núcleo do PPI, que exclui componentes mais voláteis, subiu 0,3% no mês, em linha com as projeções e abaixo do avanço anterior, de 0,7%. Em 12 meses, a alta foi de 5%, também em linha com as estimativas e com o resultado anterior.

O indicador ganha atenção após o índice de preços ao consumidor (CPI) ter vindo acima do esperado, reforçando o interesse dos investidores pela trajetória da inflação americana e pelos próximos passos do Fed.