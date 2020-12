Reino Unido se prepara para receber primeiras vacinas da covid-19

Começa nesta semana a vacinação de parte da população do Reino Unido contra o novo coronavírus. O acordo para a aprovação emergencial da vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, assinado na semana passada, prevê, inicialmente, cerca de 40 milhões de doses do imunizante de duas doses — podendo vacinar 20 milhões de pessoas em um país que tem mais de 67 milhões de habitantes.

Na fase inicial, serão vacinados cuidadores em casas de repouso e seus pacientes, idosos acima dos 80 anos, profissionais da linha de frente da área da saúde e assistentes sociais.

Como fica a Bolsa com a aprovação da vacina? Veja agora a análise das melhores empresas para investir hoje.

Segundo o jornal britânico The Guardian, é possível que os primeiros estoques da vacina estejam disponíveis nesta segunda-feira, 7, ou no dia 8 e 9 de dezembro. Os hospitais britânicos foram avisados para se preparem para o recebimento das vacinas. O primeiro-ministro do país, Boris Johnson, confirmou o início da imunização para esta semana.

Para Johnson, a expectativa de um retorno para “a vida normal” em meados de abril do ano que vem se tornou “um conhecimento certeiro de que vamos ter sucesso”.

O fato de a imunização ter sido aprovada e ser iniciada nesta semana, no entanto, não garantem o fim da pandemia. Na última sexta-feira, 4, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que a distribuição das vacinas “não significam zero covid”. “As vacinas e as campanhas de vacinação não resolverão, por si só, o problema”, disse o diretor de Emergências da OMS, Michael Ryan, em entrevista coletiva na semana passada.

A lista do governo britânico prevê que, depois dos grupos citados acima, serão vacinadas pessoas acima dos 75 anos, depois acima dos 70, seguidas por idosos acima dos 65 anos.

Após a vacinação focada em idosos (integrantes do grupo de risco da covid-19), serão vacinados indivíduos de 16 a 64 anos com problemas de saúde que os colocam em risco de morte. Em seguida, pessoas acima dos 60 anos, 55 anos e 50 anos.

A vacina da Pfizer, com base no RNA mensageiro, é administrada em duas doses para chegar a uma eficácia maior — e as doses precisam ser administradas com uma distância de 21 dias entre elas.

A companhia também afirma que a vacina é capaz de produzir mais anticorpos neutralizantes da covid-19 uma semana após a segunda dose ser administrada.

A imunização pode ter até 1,3 bilhão de doses globais produzidas no ano que vem — e 100 milhões até o final deste ano. Em novembro, as farmacêuticas mostraram que a imunização é 95% eficaz na prevenção da covid-19.

O fato de a vacina ser produzida com a tecnologia inédita do RNA mensageiro também pode afetar também, de certa forma, a distribuição da vacina.

As vacinas de RNA precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas, de cerca de -70ºC, enquanto vacinas de DNA podem ser guardadas em temperatura ambiente. Por esse motivo, existe a preocupação de acabar movendo demais as vacinas — o que poderia comprometer o estoque já reservado para o Reino Unido.

Ao todo, o Reino Unido já reservou 280 milhões de doses de vacinas em acordos realizados com as principais fabricantes.

Como estamos?

Das 51 em fases de testes, apenas 13 estão na fase 3, a última antes de uma possível aprovação. Confira quais são abaixo: