Com 202 vacinas em desenvolvimento, estamos perto do fim da covid-19?

A menos de dois meses do fim de 2020, 202 vacinas contra o novo coronavírus estão sendo desenvolvidas, sendo que 47 delas estão em fase de testes — um aumento de 38% em relação a setembro deste ano. Apesar dos números crescentes, é difícil afirmar se qualquer uma dessas candidatas dará certo. Isso porque, para uma vacina ser aprovada, é preciso que ela passe por diversas fases e testagens. Dessas 47, talvez nem todas cheguem à fase final e sejam consideradas seguras pelos órgãos regulatórios dos países. A informação é do último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado no dia 3 de novembro.

O panorama não é pessimista, mas leva em conta o que a história da ciência já nos mostrou. Em média, uma vacina demora 10,7 anos para ser produzida. A mais rápida a passar por todas essas fases foi a do Ebola, que demorou cinco anos para ficar pronta e ser aprovada pela agência análoga à Anvisa nos Estados Unidos e pela Comissão Europeia, em 2019. Os esforços para que uma vacina seja produzida contra a covid-19 nunca foram vistos antes no mundo, mas, mesmo assim, precisam seguir uma série de regras de segurança.

Para uma vacina ser aprovada, ela precisa passar por diversas fases de testes clínicos prévios e em humanos. Primeiro, ela passa por fases pré-clínicos, que incluem testes em animais como ratos ou macacos para identificar se a proteção produz resposta imunológica. A fase 1 é a inicial, quando os laboratórios tentam comprovar a segurança de seus medicamentos em seres humanos; a segunda é a fase que tenta estabelecer que a vacina ou o remédio produz imunidade contra um vírus. Já a fase 3 é a última do estudo e tenta demonstrar a eficácia da imunização.

Uma vacina é finalmente disponibilizada para a população quando essa fase é finalizada e a proteção recebe um registro sanitário. Por fim, na fase 4, a vacina ou o remédio é disponibilizado para a população. Para chegar mais rápido ao destino, muitas opções contra a covid-19 nem passaram pela fase pré-clínica e outras estão fazendo fases combinadas, como a 1 e a 2 ao mesmo tempo. Mesmo após passar por algumas das fases (como a 1 e a 2), uma vacina pode não ter sua eficácia comprovada, o que nos faria voltar à estaca zero.

No Brasil estão sendo testadas a vacina do laboratório Sinovac, com 13 mil pessoas, a de Oxford, com 10 mil, a da Pfizer, com 2 mil, e, na última terça-feira, a Anvisa deu aval para que os testes da Johnson & Johnson fossem retomados em 7,5 mil voluntários brasileiros.

Ainda estamos longe de um fim da pandemia. Em alguns lugares do mundo, estados e cidades enfrentam uma segunda ou até terceira onda de infecção pela doença. No mundo todo, 47.656.015 de pessoas foram infectadas pelo SARS-CoV-2, segundo o monitoramento em tempo real da universidade americana Johns Hopkins. 1.217.540 morreram. O Brasil é o terceiro lugar mais afetado pelo vírus, atrás somente dos Estados Unidos e da Índia, e tem 5.566.049 doentes. Os esforços para travar a pandemia não são poucos — mas é necessário ter cautela.

Uma vacina ideal contra o vírus deve ser efetiva após uma ou duas doses, trabalhar em grupos de risco, como adultos e pessoas com condições pré-existentes, garantir uma proteção de, no mínimo, seis meses e reduzir a infecção pelo SARS-CoV-2. Até o momento, é claro que nenhuma das opções em potencial realizou esse feito.

Como estamos?

Das 47 em fases de testes, apenas 10 estão na fase 3, a última antes de uma possível aprovação. São elas a chinesa da Sinovac Biotech, a também chinesa da Sinopharm, a britânica de Oxford em parceria com a AstraZeneca, a americana da Moderna, da Pfizer e BioNTech, a russa do Instituto Gamaleya, a chinesa CanSino, a americana Janssen Pharmaceutical Companies e a também americana Novavax.