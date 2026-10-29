Polymarket sofre ataque hacker e usuários reportam contas roubadas

A plataforma de mercados preditivos Polymarket sofreu um ataque hacker nesta quinta-feira, 29, com diversos usuários reportando que tiveram saldos roubados. A empresa confirmou o incidente de segurança.

Um usuário afirmou na rede social X (Twitter) que teve US$ 800 mil (o equivalente a R$ 4,3 milhões) drenados da sua conta.

O perfil oficial da Polymarket no X afirmou que um dos seus provedores de terceiros foi comprometido, e isso foi encaminhado às autoridades policiais relevantes. "Qualquer pessoa que tenha sido afetada será totalmente ressarcida", afirmou a Polymarket.

Negociações chegaram a ser suspensas

A plataforma alertou que suspendeu temporariamente as negociações de contratos de eventos e está trabalhando para trazer os negócios de volta ao ar. Poucos minutos depois, a plataforma voltou ao ar.

Não houve confirmação do tamanho do roubo ou quantidade de contas afetadas. Usuários de redes sociais estimaram o valor desviado em US$ 2,5 milhões.

A Polymarket foi uma das plataformas mais utilizadas para previsões do pleito eleitoral brasileiro. Uma reportagem do Pipeline, do Valor Econômico, afirmou que a eleição presidencial de domingo movimentou US$ 249 milhões (R$1,3 bilhão) em apostas, sendo US$ 48,5 milhões para um cenário de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e US$ 62 milhões para Flávio Bolsonaro.

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