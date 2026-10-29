O que o caso Mbappé ensina sobre gestão de crise e reputação

A crise envolvendo Kylian Mbappé e a China reforça como uma declaração pode afetar diretamente as relações comerciais. Depois que um comentário sobre um meme envolvendo Mao Tsé-Tung ganhou repercussão nas redes sociais chinesas, o jogador perdeu três contratos publicitários, e viu o episódio mobilizar Real Madrid e LaLiga.

Para Thais Medina, especialista em estratégia, marketing e reputação de marcas, o caso mostra como instabilidades na reputação de uma personalidade podem afetar toda a rede de negócios ligada à sua imagem.

"Quando uma declaração mobiliza patrocinadores e provoca até rompimentos comerciais, a resposta exige coordenação entre todas as partes. O problema já não se resolve apenas com a comunicação individual da personalidade", destaca Medina.

Uma declaração, vários interesses comerciais

A controvérsia com Mbappé começou com uma entrevista do jogador a Aurélien Tchouaméni, seu companheiro no Real Madrid e na Seleção Francesa. Originalmente, a conversa foi publicada em março no YouTube. Nela, Mbappé faz um comentário sobre uma montagem que virou meme, e que sobrepõe seu rosto ao de "um ditador chinês", referindo-se a Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China.

Recentemente, o trecho voltou a circular nas redes sociais chineses, especialmente no Weibo, provocando uma reação negativa entre o público. Com a polêmica, três empresas que mantinham contrato com o jogador anunciaram o rompimento das parcerias: Dongpeng, do setor de bebidas, Mengniu, de laticínios, e Milkground, fabricante de queijos.

"O tom informal de uma conversa não limita o alcance nem as consequências de uma fala. Um conteúdo gravado meses antes pode circular em outro momento, alcançar novos públicos e adquirir um peso que não tinha no ambiente original. Para quem representa marcas internacionais, essa exposição precisa fazer parte do planejamento de comunicação", diz Medina.

Até o Ministério das Relações Exteriores da China chegou a comentar o episódio. Segundo o porta-voz Guo Jiakun, "qualquer comentário ou ato que fira os sentimentos do povo chinês enfrenta, naturalmente, uma rejeição comum por parte de toda a sociedade chinesa".

A repercussão também ultrapassou os contratos pessoais de Mbappé. A emissora estatal chinesa CCTV suspendeu a transmissão de partidas do campeonato espanhol, a LaLiga, com participação do Real Madrid, enquanto plataformas digitais do país retiraram conteúdos relacionados ao atacante.

Na China, o Real Madrid tem cerca de 100 milhões de torcedores, e mantém acordos comerciais com empresas chinesas como Hisense, Linglong Tire e Roborock.

Gerencimento coletivo e coordenado

Na terça-feira, 27, Mbappé publicou um pedido de desculpas aos chineses. No comunicado, escrito em francês, inglês e mandarim, o atacante disse estar "sinceramente arrependido" pelas declarações.

"Apresento minhas desculpas a todos e todas que tenham se sentido ofendidos pelas minhas palavras. Não era, em absoluto, a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, estou sinceramente arrependido."

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, também se manifestou e pediu desculpas pela declaração do jogador. Ele destacou que não permitiria "um ato isolado" prejudicar a relação da competição com os torcedores chineses.

Para Medina, a atuação institucional da LaLiga reforça que situações como essa exigem uma resposta coletiva e coordenada. Isso significa definir responsabilidades, alinhar as mensagens públicas e estabelecer canais diretos de diálogo com as empresas afetadas.

"A prioridade agora passa a ser uma coordenação entre a equipe do jogador, o clube e os parceiros, com alinhamento entre comunicação, jurídico e área comercial. Isso inclui conversar diretamente com os patrocinadores afetados, compreender as condições para uma eventual continuidade da relação e preparar os porta-vozes para responder às questões que permanecem em aberto", indica a especialista.

Para ela, também é necessário acompanhar a repercussão no mercado chinês, com apoio de profissionais locais, para distinguir as reações de torcedores, empresas e instituições e orientar os próximos passos.

Pedido de desculpas não encerra a crise

A manifestação pública de Mbappé foi um passo para responder às críticas, mas, segundo Medina, não significa que a confiança dos parceiros comerciais tenha sido recuperada. O encerramento de contratos mostra que as consequências já ultrapassaram a repercussão digital, enquanto a retomada das relações dependerá das decisões das empresas envolvidas.

“Na minha avaliação, o pedido de desculpas foi um passo relevante, mas não garante, por si só, a reconstrução da confiança ou a retomada dos contratos”, afirma Medina.

Para empresas e executivos, a especialista reforça que o principal aprendizado é a prevenção. Entre as medidas recomendadas estão o media training, com simulações de perguntas sensíveis; a preparação de porta-vozes antes de entrevistas e participações em podcasts; e o mapeamento dos riscos relacionados aos mercados em que a organização atua.

“Esses cuidados precisam fazer parte da gestão, e não começar depois da repercussão negativa”, afirma Medina. “Reputação é um ativo do negócio e precisa ser gerida com essa responsabilidade.”