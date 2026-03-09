Astronautas chineses realizam testes sobre cérebro humano e saúde no espaço

A tripulação da Shenzhou‑21 realizou, na última semana, novos experimentos de medicina espacial e ciência física a bordo da estação Tiangong. As atividades ocorreram em órbita e incluíram testes sobre saúde humana em voos espaciais de longa duração, análises metabólicas e manutenção de equipamentos científicos. As informações foram divulgadas pela China Manned Space Agency.

Os astronautas Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang concentraram parte do trabalho na análise de efeitos psicológicos e fisiológicos da permanência prolongada no espaço. Para isso, realizaram testes sobre mecanismos de confiança e interação homem-máquina. Os dados ajudam pesquisadores a projetar interfaces de naves espaciais e a avaliar a cooperação entre astronautas e sistemas automatizados.

Além disso, a tripulação utilizou um espectrômetro Raman espacial para analisar amostras de urina. O equipamento identifica a composição molecular de substâncias por meio de laser. Os resultados devem contribuir para ajustar protocolos médicos usados no monitoramento da saúde de astronautas em órbita.

Outro experimento investigou como o cérebro interpreta fenômenos físicos na ausência de gravidade. Os astronautas realizaram testes sobre percepção intuitiva da física em microgravidade.

Para ampliar esse estudo, a equipe utilizou equipamentos de eletroencefalograma (EEG). O sistema registra a atividade elétrica do cérebro por sensores no couro cabeludo. Com isso, os pesquisadores coletaram dados para estudos sobre monitoramento metacognitivo e análise cognitivo-emocional em grupo. Cientistas na Terra usarão essas informações para avaliar como a microgravidade afeta funções cerebrais e interação entre tripulantes.

No campo da ciência física, a tripulação também executou tarefas de manutenção em equipamentos experimentais. Os astronautas substituíram tampas de amostragem no rack de ciência da combustão e trocaram amostras no rack de física de fluidos.

A equipe ainda realizou exames médicos de rotina. Os testes incluíram medição da pressão intraocular, exame de fundo de olho e avaliação cardiopulmonar.

Os astronautas também utilizaram um dispositivo baseado nos quatro métodos de diagnóstico da Medicina Tradicional Chinesa. O instrumento reproduz práticas de inspeção, escuta, questionamento e análise do pulso. O objetivo é avaliar a saúde dos tripulantes em ambiente de microgravidade.

A missão Shenzhou‑21 foi lançada em 31 de outubro de 2025 a partir do Jiuquan Satellite Launch Center. A tripulação realizou a primeira atividade extraveicular da missão em 9 de dezembro do mesmo ano.