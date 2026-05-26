Presencial, híbrido ou remoto? Levantamento mostra onde estão as vagas hoje

O mercado de trabalho atual exige dos profissionais muito mais do que competências técnicas; exige adaptabilidade para navegar em um cenário dinâmico e digital.

Ao contrário do que muitos previam, o ambiente corporativo encontrou um novo equilíbrio entre o físico e o virtual, alterando não apenas o formato das jornadas de trabalho, mas também a maneira como as empresas selecionam seus talentos.

Entender a realidade das vagas disponíveis e o papel da Inteligência Artificial nos processos seletivos atualmente é um diferencial para quem busca se destacar e acelerar a recolocação.

Modelo de trabalho

Para quem achava que o mercado havia migrado de vez para o virtual, os dados levantados pela Catho no estudo Tendências de RH e Gestão de Pessoas 2026, mostram outra realidade: o modelo presencial ainda representa 69% das oportunidades de emprego disponíveis.

Por outro lado, o modelo híbrido se consolidou como o meio-termo mais viável para muitas organizações, respondendo por 24% dos cargos disponíveis. Enquanto isso, o trabalho totalmente remoto (home office) é uma exceção, restrito a apenas 6% do total de vagas.

Diante dessa distribuição, para quem deseja acelerar a recolocação ou a contratação, vale a pena ampliar a busca. Ao abrir o filtro para oportunidades no modelo de trabalho presencial ou o formato híbrido aumenta as chances de sucesso.

IA e o Recrutamento: quem avalia você?

A transformação digital também mudou a forma como as empresas selecionam seus talentos. Atualmente, 72% das empresas utilizam o modelo híbrido de recrutamento. Isso significa que as fases iniciais do processo — como triagem e primeiras entrevistas — ocorrem de forma online, guardando o fechamento e as etapas finais para o modelo presencial.

Além disso, o uso de softwares de Inteligência Artificial (IA) para a triagem automatizada de currículos está cada vez mais presente nas plataformas de emprego.

Para não ser descartado pelos algoritmos de IA logo de início, é fundamental otimizar o currículo. Utilize palavras-chave que estejam diretamente alinhadas à descrição da vaga pretendida. Da mesma forma, complete todas as etapas de cadastro nas plataformas de emprego, pois perfis incompletos costumam ser penalizados pelos robôs.

Por fim, nas entrevistas por vídeo, é importante cuidar da iluminação, testar seus equipamentos com antecedência e manter a postura profissional assim como em um encontro presencial.

Como se destacar

Nesse contexto, a preparação para processos seletivos deixou de ser apenas uma etapa pontual e passou a fazer parte da estratégia de carreira. O curso gratuito Processo Seletivo, do Na Prática, busca justamente apoiar candidatos nesse desafio, com uma trilha online voltada a quem deseja entender melhor como funcionam as avaliações, interpretar vagas com mais precisão e se posicionar de forma mais competitiva.

A formação reúne 8 módulos estratégicos, com conteúdos que vão do currículo à entrevista, passando por narrativa profissional, LinkedIn, testes, dinâmicas e organização das candidaturas. Um dos diferenciais é a abordagem sobre o uso da Inteligência Artificial tanto pelas empresas, na triagem e avaliação de candidatos, quanto pelos próprios profissionais, que podem utilizar a tecnologia para treinar respostas, revisar materiais e fortalecer sua apresentação.

Saiba como fortalecer sua candidatura em um cenário de recrutamento cada vez mais tecnológico