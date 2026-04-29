Ciência

Vilã ou aliada? Estudo aponta benefício da cerveja para o cérebro

Pesquisa analisou 65 tipos de cerveja e aponta que uma delas pode fornecer até quase 30% da ingestão diária de vitamina B6

Cerveja: bebida pode contribuir com vitamina importante, mas especialistas alertam para riscos do álcool (Jack Andersen/Getty Images)

Cerveja: bebida pode contribuir com vitamina importante, mas especialistas alertam para riscos do álcool (Jack Andersen/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de abril de 2026 às 12h11.

A cerveja pode contribuir para a ingestão de vitamina B6, nutriente essencial para o funcionamento do cérebro, do sangue e do sistema imunológico. Segundo a análise, um copo de 500 ml pode fornecer cerca de 15% da ingestão diária recomendada, percentual que pode ser ainda maior em algumas versões.

A conclusão é de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Munique, na Alemanha, e publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry. Os cientistas analisaram 65 tipos de cerveja vendidos em supermercados alemães e identificaram variações significativas na concentração do nutriente.

Tipos de cerveja têm níveis diferentes de vitamina B6

A quantidade de vitamina B6 varia conforme o tipo de cerveja e as matérias-primas utilizadas. Considerando uma porção de 500 ml, os dados indicam diferenças relevantes entre os estilos:

  • Cervejas do tipo bock: 25% a 29% da recomendação diária
  • Cervejas escuras: 19% a 21%
  • Lagers: 16% a 18%
  • Pilsener: 15% a 18%
  • Keller (não filtradas): 17% a 19%
  • Cervejas de trigo: 13% a 15%
  • Lagers sem álcool: 14% a 16%
  • Trigo sem álcool: 10% a 12%
  • Cervejas com arroz: 6% a 7%

Os resultados indicam que estilos mais encorpados concentram maiores níveis do nutriente, enquanto versões com arroz apresentam os menores índices.

De onde vem a vitamina na cerveja

A vitamina B6 presente na cerveja tem origem nos ingredientes da produção, como cevada, trigo e levedura. Esses componentes já são fontes naturais do nutriente. Segundo os pesquisadores, o processo de fermentação não elimina completamente a vitamina, o que permite sua permanência na bebida final.

Apesar dos resultados, especialistas alertam que a cerveja não deve ser considerada uma fonte principal de nutrientes. O consumo de álcool está associado a riscos à saúde e deve ser feito com cautela.

A Organização Mundial da Saúde afirma que não existe um nível totalmente seguro de ingestão de álcool, devido à associação com doenças cardiovasculares, câncer e problemas neurológicos.

Alimentação segue como principal fonte

Os pesquisadores destacam que a contribuição da cerveja para a ingestão de vitamina B6 é limitada. A principal fonte do nutriente continua sendo a alimentação equilibrada. Carnes, peixes, cereais integrais, batata e leguminosas oferecem quantidades adequadas de vitamina B6 sem os riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas.

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