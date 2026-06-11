Companheiros virtuais: a transformação das relações entre humanos e chatbots

O que começou como uma curiosidade tecnológica está se transformando em um fenômeno social. Cada vez mais pessoas recorrem a chatbots para buscar companhia, desabafar sobre problemas pessoais e, em alguns casos, desenvolver relacionamentos românticos com inteligências artificiais.

A popularização dos chamados "companheiros virtuais" vem atraindo a atenção de pesquisadores, psicólogos e especialistas em comportamento, que tentam compreender como essas novas formas de interação afetam a vida emocional dos usuários.

Embora a ideia de se relacionar com uma máquina parecesse distante há poucos anos, aplicativos especializados nesse tipo de experiência já acumulam milhões de downloads em todo o mundo.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

A companhia artificial

Um dos exemplos mais conhecidos é o Character.AI, lançado ançada em 2022, a plataforma permite que usuários conversem com personagens criados por inteligência artificial, que podem assumir diferentes personalidades, estilos de comunicação e papéis sociais.

A plataforma ofereceR diferentes tipos de relacionamento, incluindo amizade, mentoria e vínculos românticos.

A experiência é altamente personalizada. Quanto mais uma pessoa conversa com determinado personagem, mais a interação parece se adaptar às suas preferências, interesses e estilo de comunicação.

Isso contribui para uma sensação de proximidade que ajuda a explicar o forte engajamento da plataforma.

Esse modelo ajudou a impulsionar uma nova indústria voltada para relacionamentos artificiais, que movimenta bilhões de dólares e cresce à medida que ferramentas de inteligência artificial se tornam mais sofisticadas.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Por que tantas pessoas se apegam?

Pesquisadores apontam que o fenômeno não pode ser explicado apenas pela tecnologia.

Questões como solidão, isolamento social, dificuldade de criar vínculos e acesso limitado a apoio emocional também ajudam a explicar o crescimento desses serviços.

Uma das características mais atraentes dos companheiros virtuais é a disponibilidade constante. Diferentemente de um relacionamento humano, o chatbot está acessível a qualquer hora do dia, não faz julgamentos, não demonstra cansaço e tende a validar aquilo que o usuário compartilha.

Para algumas pessoas, isso cria uma sensação de acolhimento difícil de encontrar em interações cotidianas.

Em entrevistas realizadas com usuários desses aplicativos, muitos relatam sentir que conseguem falar sobre assuntos delicados com mais facilidade do que fariam com amigos ou familiares.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

O que a ciência diz

Os resultados das pesquisas são ambíguos. Estudos relatam benefícios como redução da sensação de solidão, melhora da autoestima e maior facilidade para expressar emoções.

Alguns usuários descrevem os chatbots como uma forma de apoio em momentos difíceis ou uma ferramenta para praticar habilidades sociais.

Por outro lado, especialistas alertam para riscos importantes. Um dos principais é a dependência emocional. Como os sistemas são programados para serem receptivos e reforçar o engajamento, algumas pessoas podem desenvolver níveis de apego que começam a substituir interações humanas reais.

Pesquisadores também observam que os chatbots costumam validar grande parte do que o usuário diz, criando uma dinâmica muito diferente da encontrada em relacionamentos humanos, que envolvem divergências, negociações e limites.