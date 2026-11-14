O fim da senha do banco: como a IA agêntica está mudando a segurança financeira

Por Fabio Cossini*

Durante décadas, a segurança nos serviços financeiros operou sob uma premissa simples: prove quem você é com um login, uma senha ou um token, e o portão se abre. Esse modelo binário funcionou enquanto as interações eram previsíveis e os canais, limitados. Porém, o ecossistema financeiro mudou radicalmente e a lógica de autenticação não acompanhou.

No Brasil, o Open Finance conecta mais de 800 instituições trocando dados em tempo real. O Pix processa quase 200 milhões de transações por dia. Os canais se multiplicaram — aplicativo, web, WhatsApp, wearables, APIs abertas. E agora surge um ator completamente novo nessa equação: o agente de inteligência artificial, um software que age em nome do cliente consultando saldos, executando pagamentos, negociando condições. A pergunta que redefine tudo é: o que acontece quando o usuário deixa de ser o único ator na jornada?

De repente, não é mais só uma pessoa interagindo com o banco e querendo abrir o portão. É pessoa, agente, API, dados e transações acontecendo simultaneamente. E cada um desses atores precisa ser continuamente validado — não com uma senha no início da sessão, mas com confiança recalculada a cada interação. É a passagem de um modelo estático de identidade para um modelo dinâmico de confiança.

Na prática, confiança digital contínua significa que, a cada transação, dezenas de sinais são processados simultaneamente: dispositivo, geolocalização, padrão de digitação, horário, rede e histórico de comportamento, por exemplo, para calcular um score de risco em tempo real. Se a confiança é alta, a operação flui sem interrupção. Se o score cai, aí sim a autenticação é escalada para biometria, segundo fator ou confirmação adicional.

A mudança de padrão é clara: em vez de autenticar mais, autenticar melhor. Em vez de tratar todo cliente como suspeito, tratar o comportamento anômalo como suspeito.

Essa abordagem exige três capacidades fundamentais. Primeira: escala elástica, capaz de processar picos de demanda e madrugadas com a mesma eficiência. Segunda: processamento em tempo real, com decisões que precisam acontecer em milissegundos, antes que a transação se complete. Terceira: segurança como fundação, não como camada adicional, com criptografia ponta a ponta, isolamento de cargas de trabalho e rastreabilidade completa de cada decisão de confiança.

O novo paradigma de identidade

E quando o ator não é uma pessoa, mas um agente de IA? Os mecanismos tradicionais simplesmente não se aplicam. Um agente não tem biometria, não digita com padrão reconhecível, não está em uma localização física. É preciso um novo paradigma de identidade para agentes, baseado em três pilares:

Identidade verificável — cada agente com credenciais próprias, rastreáveis e vinculadas ao usuário que o delegou;

— cada agente com credenciais próprias, rastreáveis e vinculadas ao usuário que o delegou; Permissões granulares — autorizações específicas, limitadas no tempo e no valor, respeitando o princípio do menor privilégio;

— autorizações específicas, limitadas no tempo e no valor, respeitando o princípio do menor privilégio; Rastreabilidade com revogação — cada ação registrada com a mesma completude de uma operação humana, com capacidade de revogar o acesso instantaneamente se algo sair do esperado. É autonomia com governança.

O arcabouço regulatório brasileiro, aliás, favorece essa evolução. A Resolução Conjunta nº 6/2023 do Banco Central criou o compartilhamento de informações de fraude entre instituições, um avanço que permite que modelos de inteligência artificial se beneficiem de sinais coletivos, criando uma rede de proteção colaborativa. Para operar isso em conformidade com a LGPD e com requisitos de auditoria, é preciso que os modelos sejam não apenas precisos, mas explicáveis.

Antes de tudo, os dados

O primeiro passo prático para qualquer instituição que queira avançar nessa direção é a unificação dos dados de identidade. Na maioria dos bancos, dados de autenticação, comportamento e risco ainda estão fragmentados em silos: um sistema para o aplicativo, outro para a agência, outro para o call center.

Enquanto esses dados não convergirem em tempo real, a confiança contínua será impraticável. A partir de uma visão unificada, é possível aplicar inteligência, orquestrar fatores de autenticação de forma contextual e preparar o terreno para os agentes de IA.

O objetivo final não é autenticar mais; é gerar mais confiança. Confiança no cliente, confiança no agente, confiança no sistema. Quando este objetivo é alcançado com tecnologia, o resultado é uma melhor experiência, menos fraude e conformidade como consequência natural.

*Fabio Cossini é Gerente de Desenvolvimento de Negócios para o Setor Financeiro na Amazon Web Services (AWS) no Brasil

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