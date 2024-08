Relacionamento interpessoal: o que é e como desenvolver

Todo relacionamento interpessoal é complexo. As pessoas são, pensam, agem e se comportam diferente umas das outras. Por isso adaptamos as nossas interações ao contexto em que estamos inseridos.

No mundo corporativo, perfis que apresentam mais facilidade para se relacionar com outras pessoas são bem-conceituadas por líderes, gestores e recrutadores. Isso porque elas podem ajudar a promover um clima organizacional mais saudável, diversificado, produtivo e engajado, além de proporcionar melhores resultados.

Quer se aprofundar nesse assunto? Continue esta leitura para saber mais sobre relacionamento interpessoal e como desenvolver essa habilidade.

O que é relacionamento interpessoal?

No âmbito da sociologia e psicologia, o relacionamento interpessoal nada mais é do que a relação entre duas ou mais pessoas em diferentes contextos: familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade.

O principal objetivo dos relacionamentos interpessoais é tornar a convivência mais agradável entre os seres humanos. Para isso, o primeiro passo para se relacionar bem com os outros é estar bem consigo. Neste sentido, autoconhecimento, uma boa dose de inteligência emocional e maturidade são essenciais para dividir o dia a dia com pessoas que não compartilham das mesmas opiniões e lidar com possíveis convergências.

Quais os benefícios de um bom relacionamento interpessoal?

É muito mais fácil conviver com pessoas com as quais simpatizamos e temos características em comum. Porém, um cenário oposto a esse, principalmente dentro do ambiente corporativo, não precisa ser um impeditivo para construir bons relacionamentos.

As relações interpessoais profissionais não pedem por amizade, mas sim por respeito. E é nessa lacuna que a empatia e profissionalismo se acomodam como pilares de uma convivência saudável.

Considerando que você e sua equipe têm objetivos em comum, melhorar o convívio entre ambos pode influenciar positivamente seus resultados pessoais, em grupo e, consequentemente, os da empresa.

Além disso, ter bons relacionamentos interpessoais pode ajudar a:

ser mais flexível;

ampliar seu network;

aprimorar sua comunicação;

apresentar melhores resultados;

abrir portas para novas oportunidades;

ter mais satisfação para realizar suas atividades;

construir um ambiente mais leve em qualquer lugar;

8 dicas para desenvolver essa habilidade

Podemos considerar a construção de um relacionamento interpessoal como uma jornada que você está disposto a embarcar. Para te ajudar em cada passo, separamos oito dicas práticas para aprimorar o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Confira.

1. Seja educado e cordial

Imagine que você chega ao trabalho e encontra um colega de equipe sentado sozinho na mesa dele. Você pode passar direto ou cumprimentá-lo e perguntar como ele está. O básico é sempre ser educado e cordial com seus colegas de trabalho, independentemente de seu cargo ou posição na empresa. Essa pequena atitude pode fazer uma grande diferença na forma como vocês dois se relacionam.

2. Pratique a escuta ativa

Ouça atentamente seus colegas de trabalho quando eles estiverem falando. Preste atenção ao que eles têm a dizer, faça perguntas para esclarecer pontos, evite interromper e participe da discussão de forma construtiva.

3. Apoie e encoraje seus colegas

Ofereça ajuda às pessoas ao seu redor. Se você vir um colega de equipe trabalhando duro em um projeto, elogie-o pelo esforço e celebre junto a cada conquista. Isso pode fazer uma grande diferença no moral dele.

4. Aposte na transparência das suas atitudes

Se você tiver problemas com qualquer pessoa, procure-a para uma conversa honesta sobre seus sentimentos e opiniões. Evite fofocas, intrigas e seja sempre transparente em suas ações.

5. Seja flexível e adaptável

Esteja disposto a mudar de ideia e a se adaptar às mudanças. O dia a dia no trabalho pode ser incerto e necessitar de ajustes de rota com o carro ainda em movimento. Estar aberto ao novo pode ajudar a tornar os impactos dessas mudanças mais leve.

6. Leve soluções para os problemas

Existem pessoas que para cada solução encontram um novo problemas. Essa atitude pode dificultar a resolver a questão em si. Então, ainda que você tenha uma situação dificil à sua frente, sempre que possível, pense e sugira soluções para mitigá-la.

7. Se você é líder, inspire seus liderados

Uma boa liderança pode fazer toda diferença nos resultados de um time. Seu time não espera que você seja perfeito, mas está observando suas ações para tê-las como referências positivas ou negativas. Sendo assim, seja o tipo de líder que você gostaria de seguir.

8. O importante é ser você

As pessoas percebem quando estamos fingindo ou forçando ser uma coisa que não somos. Seja autêntico e verdadeiro consigo e com os outros e as pessoas irão gostar de você pelo que você realmente é.

Aplicando essas dicas no seu dia a dia, você pode melhorar significativamente seus relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Isso pode levar a um clima organizacional mais positivo, à maior produtividade e à satisfação dos funcionários.