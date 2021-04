Facebook testa app de namoro por videochamada

Apesar de não ser uma prática conhecida no Brasil, o speed dating é uma forma de conhecer pessoas muito popular nos Estados Unidos. Nela, se tem poucos minutos para tentar conhecer um novo pretendente.

Imaginando o potencial da prática em um momento onde as relações estão mais virtuais, o Facebook está preparando um aplicativo para permitir os encontros rápidos de forma virtual. Batizado de Sparked, é desenvolvido pela NPE, a ala do Facebook voltada para apps experimentais. A página descreve o serviço como “namoro por vídeo com pessoas gentis”.

Não há muitos detalhes sobre o app, mas ele deve funcionar da seguinte forma: duplas terão a chance de conversar durante quatro minutos, caso tudo de certo, podem ter mais um encontro de 10 minutos. Depois disso, devem ir para as mensagens do Instagram.

O Facebook diz que, por enquanto, o experimento funciona como um “pequeno teste beta”. Essa não é a primeira investida do Facebook em uma rede social de paquera. A plataforma já lançou o Facebook Dating, que funciona de uma maneira mais tradicional, próxima do Tinder e outras plataformas desse tipo. Outro detalhe é que a NPE já desenvolveu outros aplicativos experimentais antes e nenhum deles foi para frente, então nada está garantido sobre o lançamento oficial desse serviço.