Ciência

O que é o adenocarcinoma, o câncer de pulmão que atingiu o Papa Leão XIV?

Pontífice, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido em Roma

Papa Leão XIV acena a fiéis numa praça de São Pedro lotada no domingo de Páscoa (Alberto Pizzoli/AFP)

Papa Leão XIV acena a fiéis numa praça de São Pedro lotada no domingo de Páscoa (Alberto Pizzoli/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18h56.

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Aos 71 anos, o Papa Leão XIV passou nesta terça-feira, 13, por uma cirurgia no Hospital Gemelli, em Roma, e teve confirmado um adenocarcinoma de pulmão. O tumor foi notado primeiro em um exame de rotina, e o diagnóstico definitivo veio com a análise do material retirado na operação.

De acordo com o boletim do Vaticano, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito. O procedimento levou cerca de uma hora e meia e correu sem intercorrências. O Pontífice já despertou e está no quarto, com internação prevista para uma semana. O estágio da doença não foi divulgado, e é essa informação que vai orientar as próximas etapas.

Que tipo de câncer é esse?

Os tumores de pulmão se dividem em dois grupos principais. O de pequenas células é agressivo, se espalha rápido (inclusive para o cérebro) e costuma responder ao tratamento, mas dificilmente leva à cura. O de células não pequenas engloba vários subtipos, e o adenocarcinoma é o mais frequente entre eles, com cerca de 40% de todos os casos de câncer de pulmão. Ele se origina nas células que produzem muco nas vias aéreas.

Segundo o oncologista Stephen Stefani, que falou em termos gerais e não acompanha o caso, o adenocarcinoma é mais comum em fumantes, mas também atinge quem nunca fumou. Nesses pacientes, os tumores frequentemente têm mutações específicas, e as terapias direcionadas a elas funcionam melhor que a quimioterapia tradicional.

Fatores de risco

O tabagismo é o principal. A fumaça do cigarro reúne mais de 7 mil substâncias, e pelo menos 50 são cancerígenas. Quanto maior a quantidade e o tempo de consumo, maior o risco. Charutos, cigarrilhas e cigarros de palha também entram na conta. Nos Estados Unidos, 80% das mortes por esse câncer estão ligadas ao fumo.

Entre os não fumantes, pesam o fumo passivo, a poluição, o radônio, o amianto e a exposição ocupacional a sílica, cromo, cádmio, arsênio e fuligem de diesel, comum em mineração, soldagem, pintura e fundição. Enfisema, bronquite crônica, tuberculose, infecções pulmonares recorrentes e histórico familiar também contribuem.

Por que costuma ser descoberto tarde

A doença cresce em silêncio. Tumores na periferia do pulmão em geral não causam sintomas, e por isso muita gente só descobre quando o quadro já está avançado. Nos tumores centrais, os sinais incluem tosse persistente, sangue no escarro, falta de ar, chiado, febre, pneumonias de repetição, rouquidão prolongada, cansaço intenso e perda de peso sem causa aparente.

Como é feito o diagnóstico

Tudo começa com uma radiografia ou tomografia que levanta a suspeita, como aconteceu com o Papa Leão XIV. A confirmação exige uma biópsia, guiada por imagem ou por broncoscopia. PET-CT e ressonância do crânio verificam se há disseminação, e a análise molecular do tumor ajuda a escolher o medicamento mais indicado.

O Inca recomenda tomografia de baixa dose para rastreamento apenas em grandes fumantes de 50 a 80 anos, com carga tabágica de ao menos 20 maços-ano. Para a população geral, não é indicada.

Opções de tratamento

Uma equipe multidisciplinar decide a estratégia conforme o tipo e o estágio do tumor e a saúde do paciente. Sempre que possível, prefere-se a cirurgia, e a lobectomia, feita no Papa, é a operação padrão. Em tumores bem pequenos ou em pacientes mais frágeis, pode-se retirar só um segmento. Ainda assim, só cerca de 15% dos casos podem ser operados já no diagnóstico.

Quando não dá para operar, ou como complemento, usam-se quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo e imunoterapia. Quem tem tumor inicial, mas não pode passar por cirurgia, pode receber radioterapia de alta precisão. Em fases avançadas, os cuidados paliativos começam cedo para aliviar dor e falta de ar, sem excluir o tratamento voltado à cura. Em alguns casos, também há quimio ou imunoterapia após a cirurgia para reduzir o risco de retorno, e a análise do tecido retirado indica se é preciso.

O estágio define as chances

Três fatores determinam o estadiamento: tamanho do tumor, comprometimento dos linfonodos e presença de metástases. Segundo Stefani:

  • Estágio 1A: cura acima de 90%.
  • Estágio 2: entre 50% e 60%.
  • Estágio 3: em média 25%.
  • Estágio 4: menos de 10% vivos após cinco anos.
  • Ele ressalta que a queda entre um estágio e outro é brusca.

O que ainda falta saber?

Não se sabe o estágio do tumor do Papa Leão XIV nem o perfil genético dele, e são esses dois dados que indicarão as chances de cura e a necessidade de tratamento adicional. Stefani lembra que o objetivo é a cura, sobretudo em quem não tem outras doenças, e que a descoberta em exame de rotina, e não por sintomas, é um ponto favorável.

Mesmo após uma cirurgia bem-sucedida, o seguimento é longo. O Inca orienta exames de imagem a cada três meses nos dois primeiros anos, a cada seis meses até o quinto ano (quando ocorre a maioria das recidivas) e, depois, tomografia anual, já que o risco de um novo tumor permanece.

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