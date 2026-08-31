Consumo de bebidas adoçadas aumenta risco de câncer de estômago? Estudo dá pistas

Consumir diariamente bebidas adoçadas com açúcar, como refrigerantes, isotônicos e limonadas industrializadas, pode estar associado a um maior risco de desenvolver câncer de estômago. É o que sugere um estudo publicado na revista científica Gastro Hep Advances, que acompanhou mais de 112 mil adultos nos Estados Unidos ao longo de várias décadas.

Os pesquisadores observaram que pessoas que consumiam pelo menos uma porção dessas bebidas por dia apresentaram maior incidência da doença do que aquelas que raramente as ingeriam.

O que o estudo descobriu?

A pesquisa analisou dados de 112.284 participantes dos estudos de longo prazo Nurses' Health Study e Health Professionals Follow-Up Study. Durante o período de acompanhamento, 278 pessoas desenvolveram câncer de estômago.

Após a análise dos dados, os pesquisadores verificaram que homens e mulheres que consumiam pelo menos uma bebida adoçada com açúcar por dia apresentaram um risco 2,45 vezes maior de desenvolver câncer gástrico em comparação com aqueles que consumiam essas bebidas raramente.

Entre as mulheres acompanhadas pelo Nurses' Health Study, consumir mais de uma bebida adoçada diariamente esteve associado a um risco 3,04 vezes maior da doença.

Quais bebidas foram avaliadas?

Os pesquisadores classificaram como bebidas adoçadas com açúcar:

refrigerantes;

limonadas industrializadas;

bebidas esportivas, como isotônicos.

Segundo os autores, a frutose, presente em grande quantidade nesses produtos, foi o componente com maior associação à incidência de câncer de estômago observada na pesquisa.

E as bebidas adoçadas artificialmente?

O estudo também avaliou o consumo de bebidas adoçadas com adoçantes artificiais.

Após considerar outros fatores que poderiam influenciar os resultados, os pesquisadores não encontraram associação entre esse tipo de bebida e um aumento na incidência de câncer gástrico.

A bactéria Helicobacter pylori explica o resultado?

A infecção pela bactéria Helicobacter pylori é um dos principais fatores de risco conhecidos para o câncer de estômago. Por isso, os pesquisadores analisaram um subgrupo de 940 participantes para verificar se a bactéria poderia explicar os resultados encontrados.

Embora cerca de um terço desse grupo apresentasse sinais de infecção por H. pylori, a análise não encontrou relação entre a presença da bactéria e o consumo de bebidas adoçadas com açúcar.

Os autores ressaltam que os resultados não demonstram que refrigerantes ou outras bebidas açucaradas provoquem câncer de estômago. Por se tratar de um estudo observacional, a pesquisa identifica apenas uma associação estatística entre o hábito de consumo e o risco da doença.

Além disso, os participantes eram predominantemente brancos, o que limita a generalização dos resultados para outras populações.

Segundo os pesquisadores, serão necessários novos estudos, com grupos mais diversos, para confirmar a associação observada e esclarecer os mecanismos biológicos que possam explicar essa relação.