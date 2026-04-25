'Portas da Morte': como estádio romano virou palco de execuções com animais

Estudo publicado no Oxford Journal of Archaeology mostrou que o estádio da antiga cidade de Perge foi adaptado pelos romanos para execuções públicas com animais.

Localizada no sul da atual Turquia, Perge era um dos principais centros urbanos da região. Construído no século II d.C., o estádio foi projetado para receber milhares de espectadores em competições e encontros públicos. Com o passar dos séculos, porém, o espaço sofreu modificações para atender a novas formas de entretenimento.

Estrutura modificada para combates

De acordo com a equipe liderada pela arqueóloga Sedef Çokay Kepçe, o estádio passou por reformas entre os séculos III e VI d.C. para abrigar combates e execuções conhecidas como damnatio ad bestias, em que pessoas condenadas à morte eram expostas a animais selvagens.

As adaptações incluíram plataformas elevadas, áreas fechadas para manter os animais e um sistema mais complexo de acesso e circulação, semelhante ao encontrado em anfiteatros romanos usados para espetáculos públicos.

A 'Portas da Morte'

Um dos principais achados do estudo foi a identificação de cinco entradas posicionadas lado a lado, chamadas pelos pesquisadores de “Portas da Morte”. Essas estruturas provavelmente eram abertas em momentos específicos para liberar animais como leões e leopardos na arena.

Esse tipo de configuração não é comum em outros estádios romanos, o que indica uma adaptação específica do espaço para esse tipo de execução pública.

Uso de feras em espetáculos sangrentos

Além das estruturas, os pesquisadores encontraram ossos de animais e elementos visuais associados a combates, reforçando a interpretação de que o estádio foi utilizado para execuções e apresentações violentas com animais.

Em vez de construir uma nova arena, os romanos optaram por adaptar a estrutura já existente, em um processo considerado mais eficiente do ponto de vista urbano e arquitetônico.

Mudança reflete transformação do Império Romano

As alterações no estádio de Perge indicam uma mudança no perfil do entretenimento durante o período romano tardio, quando eventos mais violentos ganharam espaço.

Esse contexto coincide com transformações sociais e culturais no império, incluindo a ascensão do cristianismo e o eventual colapso do Império Romano do Ocidente em 417 d.C.

As escavações seguem em andamento, e os pesquisadores esperam aprofundar o entendimento sobre como esses espaços foram adaptados e utilizados ao longo do tempo.