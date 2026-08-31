Cachorros entendem emoções? Exames revelam como o cérebro reage às expressões humanas

Os cães convivem com os seres humanos há milhares de anos e são conhecidos pela capacidade de interpretar sinais como voz, postura e gestos. Agora, um estudo indica que esses animais também conseguem identificar expressões faciais humanas e diferenciar emoções como felicidade, tristeza, medo e raiva apenas observando o rosto de uma pessoa.

A pesquisa, publicada neste mês na revista iScience, utilizou exames de imagem cerebral para investigar como o cérebro dos cães reage diante de diferentes sinais faciais e identificou padrões específicos de atividade associados ao reconhecimento dessas emoções.

Como o estudo analisou o cérebro dos cães

Na primeira etapa do estudo, oito cães passaram por exames de imagem cerebral enquanto observavam fotografias de pessoas desconhecidas sorrindo.

Os pesquisadores verificaram que essas imagens ativaram duas regiões do cérebro: o córtex temporal, ligado ao processamento de informações complexas, e o núcleo caudado, associado à sensação de recompensa.

Em seguida, um segundo grupo formado por 12 cães foi exposto a fotografias de pessoas demonstrando diferentes emoções, incluindo felicidade, tristeza, medo e raiva.

O que os exames cerebrais revelaram

Os pesquisadores observaram que a rede formada pelo córtex temporal e pelo núcleo caudado respondeu apenas aos rostos felizes. No entanto, uma análise mais detalhada da atividade cerebral revelou que o cérebro dos cães também gerava padrões diferentes diante de expressões de raiva, tristeza e medo.

Segundo os autores, esse resultado sugere que os animais não classificam apenas as expressões como positivas ou negativas, mas conseguem distinguir diferentes estados emocionais.

De acordo com os pesquisadores, a capacidade de reconhecer expressões faciais pode ser uma das adaptações desenvolvidas ao longo da domesticação, período em que cães e humanos passaram a conviver de forma cada vez mais próxima.

Em situações do cotidiano, os cachorros normalmente utilizam diversos sinais para interpretar o estado emocional das pessoas, como linguagem corporal, tom de voz e até o cheiro. Os resultados do estudo indicam, porém, que as expressões faciais, sozinhas, já fornecem informações suficientes para que o cérebro desses animais diferencie emoções humanas.