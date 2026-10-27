Depois da Copa, moda segue de olho em Bellingham, Vini Jr. e Yamal

A Copa do Mundo de 2026 terminou em julho com o título da Espanha, e o interesse das marcas de moda pelos jogadores que passaram pelo torneio segue alto três meses depois. Grifes e varejistas continuam fechando colaborações com clubes e atletas que ganharam projeção durante a competição disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, sobretudo no mercado americano, onde muitos deles se tornaram conhecidos do grande público pela primeira vez.

Entre os lançamentos mais recentes está a coleção-cápsula que a Farm Rio, marca carioca do grupo Azzas 2154, criou com o Real Madrid e a Adidas, parceira da grife há mais de dez anos. As peças chegaram em 14 de outubro às lojas da adidas e aos canais oficiais do clube espanhol, um dia depois de começarem a ser vendidas no espaço temporário que a Farm abriu no bairro de Salamanca, sua primeira operação em Madri.

Verde, rosa e branco

Bellingham, Vinícius Júnior e Arda Güler jogam altinha na campanha da coleção da Farm Rio, do Real Madrid e da Adidas (Reprodução/Instagram)

A linha reúne cinco estampas exclusivas desenvolvidas pela Farm, que aplicam o verde e o rosa característicos da marca sobre o branco tradicional do Real. São duas camisas de pré-jogo que serão usadas pelo elenco, além de jaquetas, calças, moletom com capuz, saia, cachecol, chapéu e bolsa tote. No site brasileiro da adidas, os preços vão de R$ 499,99, pela saia, a R$ 799,99, valor da camiseta verde e da jaqueta.

Na campanha, Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Arda Güler aparecem ao lado das jogadoras Merle Frohms e Maëlle Lakrar em uma partida de altinha, a brincadeira de manter a bola no ar comum nas praias do Rio. A referência já havia sido usada pela Farm e pela adidas em 2024, ano em que as duas empresas também lançaram uma coleção feminina para o Flamengo.

O fenômeno Bellingham nos EUA

Coleção da Farm Rio com o Real Madrid e a adidas mira o público feminino que passou a acompanhar o futebol após o Mundial (Reprodução/Instagram)

A escolha dos rostos acompanha o que se viu nas redes durante a Copa. Bellingham, que já era um nome conhecido na Europa, passou de 41,3 milhões para 53,3 milhões de seguidores no Instagram ao longo do torneio. Nesse período, o meia inglês ganhava cerca de 1 milhão de seguidores a cada partida e mostrou como mulheres americanas que nunca tinham ouvido falar dele passaram a acompanhá-lo em poucos dias.

Esse público pesou na decisão da Farm, de acordo com Kátia Barros, cofundadora e diretora criativa da marca, em entrevista ao site Glossy. "Muitas mulheres amam futebol, mas nunca sentiram que os produtos tradicionais de torcedor eram feitos para elas", afirmou. Os Estados Unidos são hoje o maior mercado da Farm fora do Brasil, e o número de americanos que se declaram fãs de futebol cresceu 10% em relação ao ano passado, chegando a cerca de 75 milhões, segundo a Bloomberg.

Contrato de longo prazo

Lamine Yamal na campanha da American Eagle, que assinou com o atacante espanhol um contrato de cinco anos antes da Copa (Reprodução/Instagram)

A American Eagle fechou com Lamine Yamal em janeiro, meses antes do início do torneio, um contrato de cinco anos como embaixador global, o primeiro acordo plurianual desse tipo na história da marca. Em junho, a varejista lançou uma seleção de peças chamada Lamine's Picks, e a primeira coleção assinada em conjunto chegou em 3 de setembro, no começo da temporada de volta às aulas nos Estados Unidos.

As 25 peças, desenhadas com a participação do jogador, combinam jeans largos, calças cargo e carpinteiro, camisas de rúgbi e suéteres em tons de verde, bege, branco e bordô, com preços a partir de US$ 15,95. Um dos modelos de jeans foi rebatizado de The 19 Jean em homenagem ao atacante, que ganhou mais de 5 milhões de seguidores nos Estados Unidos durante a Copa.

Em outubro, a marca levou a coleção a Barcelona em uma ação de 48 horas pela cidade, movimento que marcou a entrada oficial da American Eagle no mercado espanhol. Jennifer Foyle, presidente e diretora criativa executiva da American Eagle e da Aerie, afirmou que a parceria com Yamal coloca a marca no centro da paixão dos torcedores pelo esporte. A empresa já havia apostado em atletas em campanhas recentes, como a colaboração com o jogador de futebol americano Travis Kelce, lançada no ano passado.