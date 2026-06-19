Por que algumas pessoas atraem mais mosquitos do que outras?

Uma combinação de substâncias químicas produzidas naturalmente pelo corpo pode explicar por que algumas pessoas parecem ser verdadeiros ímãs para os mosquitos. Pesquisas indicam que a atração desses insetos depende principalmente dos odores corporais, do dióxido de carbono liberado na respiração e do calor emitido pelo organismo.

De acordo com especialistas ouvidos pela AFP, espécies como o Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da febre amarela e da zika, utilizam uma combinação de sinais para localizar suas vítimas. Segundo os pesquisadores, a preferência dos mosquitos não é aleatória e está relacionada a uma complexa mistura de compostos químicos produzidos naturalmente por cada indivíduo.

Como os mosquitos encontram suas vítimas?

As fêmeas dos mosquitos - as únicas que picam humanos - utilizam receptores especializados para detectar sinais emitidos pelo corpo.

O primeiro deles é o dióxido de carbono (CO₂) liberado durante a respiração. Os insetos conseguem identificar esse sinal a dezenas de metros de distância, o que os ajuda a localizar possíveis hospedeiros. À medida que se aproximam, entram em ação outros fatores, como o calor corporal e os compostos químicos presentes na pele.

Segundo os especialistas, uma das principais explicações para a preferência dos mosquitos está na composição do odor corporal.

Os seres humanos liberam centenas de compostos químicos diferentes produzidos pela pele e pela microbiota que vive sobre ela. Essas substâncias formam uma espécie de assinatura química individual.

Pesquisas mostram que pequenas diferenças nessa combinação podem tornar algumas pessoas mais atraentes para determinadas espécies de mosquito.

O que os cientistas descobriram

Em um estudo realizado pelo com 42 mulheres, pesquisadores do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), no sudeste da França, avaliaram a resposta de mosquitos Aedes aegypti aos odores corporais das participantes.

Os resultados indicaram que a atração estava associada a uma combinação específica de compostos químicos detectados pelos insetos. Ao todo, os cientistas identificaram 27 substâncias que podem ser percebidas pelos mosquitos.

As participantes consideradas mais atraentes apresentavam concentrações ligeiramente maiores de um composto conhecido como 1-octen-3-ol, também chamado de álcool de fungo, derivado da degradação do sebo produzido pela pele.

Segundo os autores, mesmo pequenas variações na quantidade dessa substância foram capazes de alterar significativamente o comportamento dos insetos.

O grupo sanguíneo atrai mosquitos?

Apesar da popularidade da crença de que o sangue atrai mosquitos, os especialistas afirmam que não há evidências científicas robustas que associem a preferência dos mosquitos ao grupo sanguíneo.

Da mesma forma, características como cor dos olhos, da pele ou dos cabelos também não apresentam comprovação consistente como fatores determinantes para a escolha dos insetos.

O álcool pode aumentar a atração?

Além disso, alguns estudos sugerem que o consumo de bebidas alcoólicas pode favorecer a atração dos mosquitos. O álcool pode elevar a temperatura corporal, aumentar a quantidade de dióxido de carbono eliminada na respiração e alterar os odores produzidos pela pele.

Pesquisas realizadas com voluntários indicaram que mosquitos transmissores da malária foram mais atraídos pelos odores de pessoas que haviam consumido cerveja em comparação com aquelas que beberam apenas água.

Como reduzir o risco de picadas?

Os especialistas recomendam medidas simples para diminuir o contato com mosquitos: