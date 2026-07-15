‘Tudo começa pelo propósito’: universitário dobrou a produtividade da Huawei e se tornou referência

Andrês Amado Teixeira | Engenharia Elétrica – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Redatora
Publicado em 15 de julho de 2026 às 14h28.
A trajetória de Andrês Amado Teixeira, 22 anos, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), desafia um padrão comum no ambiente universitário, a separação entre teoria e impacto real.
Para ele, a universidade não é apenas um lugar para aprender, é um laboratório vivo para criar, testar, errar e evoluir. Essa postura o levou a transformar pequenas inquietações em iniciativas que hoje influenciam processos, pessoas e resultados corporativos.
“Minha motivação sempre foi aprender constantemente e transformar conhecimento em resultados reais”, diz. E essa filosofia foi suficiente para impulsionar mudanças significativas em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Huawei.
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Como estagiário — e agora Project Control Manager — Andrês foi eleito duas vezes Melhor Estagiário da Huawei, reconhecimento raro em uma empresa global de grande porte, mas o destaque não veio por acaso.
Ele dobrou a produtividade de instalações, elevando o número de 50 para 101, desenvolveu automações em Python, aprimorou indicadores de qualidade e criou interfaces no ISDP, plataforma de gestão de serviços de campo usada pela companhia.
O impacto foi direto: mais eficiência operacional, menos retrabalho e decisões mais bem embasadas.
Também atuou como PMO em projetos com a TIM, desenvolvendo um banco de dados que eliminou acúmulo de pedidos e reorganizou fluxos críticos. À frente do projeto TIM Baterias, coordenou logística reversa, cuidou de KPIs e otimizou o relacionamento com fornecedores.
Antes disso, atuou na Montax Engenharia em parceria com a Copel, contribuindo com o projeto Smart Grid. Também integrou a Tera Engenharia, empresa júnior na qual participou do desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de peças utilizando Python e modelagem 3D para a Caterpillar.
Um percurso que revela consistência, Andrês não apenas aprende rápido, ele aplica, escala e compartilha.
Do lado de dentro da universidade, Andrês mantém o mesmo impulso criativo. Para ele, o ambiente acadêmico é um território fértil para quem deseja construir impacto — independentemente da área ou do tamanho do projeto.
Quando perguntado sobre como outros jovens podem começar a trilhar um caminho semelhante, ele responde sem fórmulas mágicas ou otimismo ingênuo. Para ele, tudo começa no propósito, e se sustenta na disciplina diária.
Não é sobre abraçar o mundo, é sobre dividir objetivos em etapas, celebrar pequenas vitórias, aceitar erros como parte da rota e manter a persistência onde muitos desistem.
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Participante do Prêmio Na Prática, Andrês destaca a vivência como um dos pontos altos da sua trajetória recente. “Foi extraordinário. Conheci pessoas incríveis, fiz amizades e ampliei minha visão de liderança”, relata.
A formação em Execução de Alta Performance marcou sua rotina. Ele incorporou conceitos ao dia a dia, aprimorou a forma como gere projetos e reforçou sua compreensão sobre geração de valor, uma habilidade cada vez mais crítica no mercado de trabalho digital, distribuído e acelerado.
O prêmio consolidou algo que sua história já adiantava, um impacto não é um evento. É um processo e, no caso de Andrês, um processo contínuo.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.