EMS reduz preço do Ozivy: veja novos valores do 'Ozempic brasileiro'

A farmacêutica EMS anunciou nesta terça-feira, 15, uma ampliação do programa de descontos do Ozivy, medicamento à base de semaglutida indicado para o tratamento do diabetes tipo 2. A principal novidade é a criação de uma modalidade que permite a compra de três canetas da versão de 1 mg por R$ 999, reduzindo o custo para cerca de R$ 333 por unidade para pacientes cadastrados no Programa Vida + Leve.

A medida ocorre em meio ao aumento da concorrência no mercado brasileiro de semaglutida, após o fim da patente da Novo Nordisk sobre o princípio ativo. Lançado neste ano, o Ozivy foi o primeiro medicamento nacional aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com semaglutida sintética.

Como funciona o novo desconto

Até então, a principal modalidade do programa oferecia duas canetas de 1 mg por R$ 863,22, o equivalente a R$ 431,61 por unidade. Essa opção continua disponível, mas a nova oferta reduz o preço por caneta em cerca de 23%.

Para ter acesso ao benefício, é necessário estar cadastrado no Programa Vida + Leve e apresentar receita médica válida em uma farmácia participante. O cadastro pode ser realizado pela plataforma da EMS ou em estabelecimentos credenciados.

Disputa por preço se intensifica

A estratégia da EMS reforça a competição com o Ozempic, medicamento de referência da Novo Nordisk. Atualmente, o programa de descontos da farmacêutica dinamarquesa oferece o Ozempic por valores a partir de R$ 975 nas versões de 0,25 mg e 0,5 mg, chegando a R$ 999 na apresentação de 1 mg.

O Ozivy começou a ser vendido no Brasil em junho e foi desenvolvido por síntese química, tornando-se o primeiro produto nacional registrado pela Anvisa após o encerramento da exclusividade da patente da semaglutida, em março.

Medicamento já é referência para futuros genéricos

Além da redução de preços, o Ozivy ganhou um novo status regulatório. Na última semana, a Anvisa incluiu o medicamento na Lista de Medicamentos de Referência (LMR).

Enquanto isso, outro concorrente nacional, o Semavy, da Hypera Pharma, ainda aguarda a conclusão do processo de registro sanitário na Anvisa e a definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Uso aprovado e indicação fora da bula

O Ozivy foi aprovado pela Anvisa para o tratamento do diabetes tipo 2. Assim como ocorre com outros medicamentos à base de semaglutida, seu uso para obesidade e sobrepeso é considerado off-label — ou seja, fora das indicações previstas na bula — e depende de avaliação e prescrição médica.