A invasão das vespas que está 'aterrorizando' as abelhas americanas

Apicultores do sul dos Estados Unidos estão vendo algo incomum: suas abelhas se recusam a sair da colmeia. O motivo? Medo de uma espécie invasora.

Do lado de fora, pairando à espera, estão vespas-de-pernas-amarelas, predadoras asiáticas que chegaram ao país há poucos anos e já se tornaram uma das maiores ameaças às colmeias americanas.

Originárias do Sudeste Asiático, essas vespas chegaram aos Estados Unidos provavelmente embarcadas em navios cargueiros. Foram avistadas pela primeira vez perto de Savannah, na Geórgia, em 2023, e se espalharam rapidamente pela região costeira da Carolina do Sul conhecida como Lowcountry, segundo informações da New York Times.

Em 2024, a equipe de fiscalização do estado localizou e removeu 16 ninhos. Até o final de junho de 2026, já havia retirado 345.

Uma caçadora brutal e eficiente

Menores do que um clips de papel, as vespas-de-pernas-amarelas são predadoras "implacáveis". Ao capturar uma abelha, decapitam a vítima e removem pernas e asas para acessar o abdômen, a parte mais nutritiva.

Para uma colmeia, a presença das vespas impõe uma escolha impossível: sair e arriscar o desmembramento, ou ficar e ver os recursos da colônia se esgotarem.

Os ninhos crescem em estágios: começam do tamanho de uma bola de pingue-pongue e podem chegar ao tamanho de uma bola de praia, abrigando milhares de insetos no alto das árvores.

As estruturas são feitas de madeira e fibras vegetais mastigadas até virar uma pasta cimentosa.

'Estamos lutando contra Satanás'

Brad Cavin, inspetor de apiários da Universidade Clemson, lidera a resposta do estado. Segundo o Times, a estratégia combina mais de 4.300 armadilhas espalhadas pela Carolina do Sul — atraídas com uma mistura de suco de uva e açúcar mascavo que a equipe chama de "suco da Geórgia" — com rastreadores eletrônicos presos às vespas com fio de Kevlar após anestesiá-las com gelo.

Depois de se alimentarem de mel, as vespas são soltas e monitoradas até revelar a localização do ninho.

Filho de pastor, Cavin define a missão com vocabulário bíblico. "Este é o Jardim do Éden", disse, referindo-se ao Lowcountry. "E estamos lutando contra Satanás."