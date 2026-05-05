Ozempic reduz depressão e ansiedade? Estudo aponta relação

Medicamentos usados no tratamento de diabetes e obesidade, como o Ozempic e o Wegovy, podem trazer benefícios além da perda de peso. Um novo estudo indica que esses remédios estão associados à redução do risco de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade da Finlândia Oriental, em parceria com o Instituto Karolinska e a Universidade Griffith, e publicada na revista The Lancet Psychiatry. Para os resultados, os pesquisadores analisaram dados de saúde de quase 100 mil indivíduos na Suécia entre 2009 e 2022. Desse total, mais de 20 mil utilizaram medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, como a semaglutida.

O modelo permitiu comparar períodos em que os participantes estavam em tratamento com fases em que não utilizavam os medicamentos, oferecendo uma visão mais ampla dos efeitos ao longo do tempo.

Redução de depressão e ansiedade

Os resultados apontaram uma associação significativa entre o uso desses medicamentos e melhores indicadores de saúde mental. Durante os períodos em que os pacientes utilizavam semaglutida, o risco de depressão foi 44% menor, enquanto os casos de ansiedade caíram 38%.

As internações psiquiátricas e os afastamentos do trabalho também foram reduzidos em 42%.

Possível impacto no cérebro

Apesar dos resultados, os próprios autores ressaltam que os dados não permitem estabelecer uma relação direta de causa e efeito. A análise aponta uma associação consistente, mas ainda não é possível determinar com precisão de que forma esses medicamentos influenciam os sintomas de humor.

Segundo os pesquisadores, os efeitos podem estar ligados a uma combinação de fatores, como melhora na saúde física, perda de peso, redução do consumo de álcool e possíveis alterações no sistema de recompensa do cérebro.

O estudo também reforça uma relação já conhecida na literatura médica: condições como obesidade e diabetes estão frequentemente associadas a maior risco de transtornos mentais. Ao mesmo tempo, pessoas com depressão e ansiedade têm maior probabilidade de desenvolver doenças metabólicas, o que evidencia a interdependência entre saúde física e mental.

Resultados promissores, mas ainda inconclusivos

Embora os dados sejam considerados robustos, por envolverem uma grande população e um longo período de acompanhamento, especialistas destacam que ainda são necessários novos estudos para confirmar os efeitos observados. Isso porque pesquisas baseadas em registros, como esta, não permitem identificar com precisão os mecanismos biológicos envolvidos.

Os medicamentos da classe GLP-1, inicialmente desenvolvidos para o controle do diabetes, ganharam popularidade nos últimos anos por seu efeito na perda de peso. Agora, os resultados sugerem que esses tratamentos podem ter impactos mais amplos.