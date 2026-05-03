Adeus antidepressivos? Dispositivo cerebral pode mudar tratamento da depressão

Estimulação cerebral: dispositivo portátil permite tratamento da depressão em casa (Getty Images)
Redatora
Publicado em 3 de maio de 2026 às 04h38.
Um dispositivo portátil aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) pode ampliar as opções de tratamento para depressão ao permitir a estimulação cerebral em casa. A nova tecnologia utiliza correntes elétricas leves para modular a atividade dos neurônios, segundo o The New York Times.
A técnica, conhecida como estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS), vem sendo estudada há anos, mas ganhou novo impulso com a autorização para uso clínico nos Estados Unidos.
O método aplica uma corrente elétrica de baixa intensidade por meio de eletrodos posicionados na cabeça. A proposta é facilitar a ativação dos neurônios e melhorar a comunicação entre diferentes regiões do cérebro. De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal, a abordagem parte da hipótese de que a depressão também envolve alterações na conectividade neural, e não apenas desequilíbrios químicos.
Um dos diferenciais da tDCS é o formato portátil, que permite o uso domiciliar com orientação médica. Diferentemente de outras técnicas, o dispositivo não exige estrutura hospitalar ou equipamentos de grande porte. Isso pode ampliar o acesso ao tratamento, principalmente para pacientes que não conseguem frequentar sessões frequentes em clínicas.
Os resultados clínicos ainda não são conclusivos. Em um dos estudos analisados pela FDA, 58% dos participantes apresentaram alguma melhora com o tratamento, enquanto 45% atingiram remissão dos sintomas.
Ainda assim, a agência reguladora apontou um nível moderado de incerteza quanto ao benefício, já que parte dos participantes conseguiu identificar quando estava recebendo o tratamento ativo.
Relatos individuais também indicam possíveis benefícios, embora não seja provável atribuir os efeitos exclusivamente à técnica, já que outros fatores, como uso de medicamentos ou evolução natural do quadro, podem influenciar os resultados.
A aprovação permite o uso da tDCS como tratamento inicial ou em combinação com medicamentos, como os antidepressivos. Segundo especialistas, a técnica integra um movimento mais amplo de expansão das opções terapêuticas na psiquiatria, tradicionalmente centrada nos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS).
Apesar do avanço regulatório, a tecnologia ainda passa por aprimoramentos. Pesquisadores trabalham em formas de aumentar sua eficácia, incluindo ajustes na intensidade da corrente e estratégias de personalização do tratamento.
A expectativa é que novos estudos ajudem a definir melhor o papel da tDCS no tratamento da depressão e em outras condições neurológicas. O avanço indica um novo caminho na psiquiatria, mas ainda depende de mais evidências para consolidar sua eficácia e definir seu uso na prática clínica.