Adeus antidepressivos? Dispositivo cerebral pode mudar tratamento da depressão

Um dispositivo portátil aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) pode ampliar as opções de tratamento para depressão ao permitir a estimulação cerebral em casa. A nova tecnologia utiliza correntes elétricas leves para modular a atividade dos neurônios, segundo o The New York Times.

A técnica, conhecida como estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS), vem sendo estudada há anos, mas ganhou novo impulso com a autorização para uso clínico nos Estados Unidos.

Como funciona a estimulação cerebral em casa

O método aplica uma corrente elétrica de baixa intensidade por meio de eletrodos posicionados na cabeça. A proposta é facilitar a ativação dos neurônios e melhorar a comunicação entre diferentes regiões do cérebro. De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal, a abordagem parte da hipótese de que a depressão também envolve alterações na conectividade neural, e não apenas desequilíbrios químicos.

Um dos diferenciais da tDCS é o formato portátil, que permite o uso domiciliar com orientação médica. Diferentemente de outras técnicas, o dispositivo não exige estrutura hospitalar ou equipamentos de grande porte. Isso pode ampliar o acesso ao tratamento, principalmente para pacientes que não conseguem frequentar sessões frequentes em clínicas.

Estudos mostram resultados mistos

Os resultados clínicos ainda não são conclusivos. Em um dos estudos analisados pela FDA, 58% dos participantes apresentaram alguma melhora com o tratamento, enquanto 45% atingiram remissão dos sintomas.

Ainda assim, a agência reguladora apontou um nível moderado de incerteza quanto ao benefício, já que parte dos participantes conseguiu identificar quando estava recebendo o tratamento ativo.

Relatos individuais também indicam possíveis benefícios, embora não seja provável atribuir os efeitos exclusivamente à técnica, já que outros fatores, como uso de medicamentos ou evolução natural do quadro, podem influenciar os resultados.

Alternativa pode complementar antidepressivos

A aprovação permite o uso da tDCS como tratamento inicial ou em combinação com medicamentos, como os antidepressivos. Segundo especialistas, a técnica integra um movimento mais amplo de expansão das opções terapêuticas na psiquiatria, tradicionalmente centrada nos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS).

Apesar do avanço regulatório, a tecnologia ainda passa por aprimoramentos. Pesquisadores trabalham em formas de aumentar sua eficácia, incluindo ajustes na intensidade da corrente e estratégias de personalização do tratamento.

A expectativa é que novos estudos ajudem a definir melhor o papel da tDCS no tratamento da depressão e em outras condições neurológicas. O avanço indica um novo caminho na psiquiatria, mas ainda depende de mais evidências para consolidar sua eficácia e definir seu uso na prática clínica.