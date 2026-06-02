'Superporcos' de Fukushima alarmam cientistas após evolução inesperada

Em meio às cidades abandonadas de Fukushima, no Japão, cientistas identificaram um fenômeno que parece saído de uma distopia: híbridos de porcos domésticos e javalis selvagens passaram a se reproduzir em ritmo acelerado após o desastre nuclear de 2011.

O que aconteceu após o desastre nuclear?

Os animais surgiram depois que milhares de moradores deixaram a região às pressas por causa do acidente na usina nuclear de Fukushima Daiichi, provocado pelo terremoto e tsunami que atingiram o país. Com fazendas abandonadas, diversos porcos escaparam e começaram a cruzar com javalis que ocupavam a área evacuada.

O resultado foi o surgimento de híbridos que, segundo pesquisadores, herdaram uma característica especialmente preocupante: a capacidade de reprodução contínua dos porcos domésticos.

O estudo foi conduzido por cientistas da Fukushima University em parceria com outras instituições japonesas, incluindo a Hirosaki University. A pesquisa foi publicada na revista científica Journal of Forest Research.

Segundo o professor Shingo Kaneko, da Fukushima University, “este estudo demonstra que o rápido ciclo reprodutivo dos porcos domésticos é herdado pela linhagem materna”. A descoberta ajuda a explicar por que a população desses animais cresceu tão rapidamente dentro da zona de exclusão nuclear.

O alerta das universidades japonesas

Enquanto javalis costumam se reproduzir apenas uma vez por ano, porcos domésticos conseguem gerar filhotes durante praticamente o ano inteiro. Essa diferença acelerou drasticamente a expansão dos híbridos em Fukushima.

Os pesquisadores analisaram DNA mitocondrial de centenas de javalis e porcos domésticos para entender como ocorreu a mistura genética. Estudos anteriores já haviam identificado o cruzamento entre as espécies após o desastre nuclear. Um dos trabalhos mais conhecidos foi publicado na revista Scientific Reports.

O geneticista Donovan Anderson afirmou que “esse mecanismo provavelmente ocorre em outras regiões do mundo onde porcos selvagens e javalis se cruzam”. Para os pesquisadores, Fukushima acabou se tornando um raro exemplo em larga escala de como desastres ambientais podem acelerar mudanças evolutivas inesperadas.

O impacto invisível da tragédia

Além do crescimento populacional, os cientistas também monitoram possíveis impactos biológicos causados pela radiação. Pesquisas publicadas na revista BMC Veterinary Research identificaram alterações em genes ligados ao sistema imunológico de animais expostos à área contaminada.

Sem presença humana constante desde 2011, a fauna tomou conta da região evacuada. Javalis passaram a circular por ruas vazias, estações de trem abandonadas e plantações destruídas. Em alguns casos, autoridades japonesas precisaram contratar caçadores para conter o avanço dos animais.

Os híbridos de Fukushima mostram como tragédias humanas podem desencadear transformações imprevisíveis na natureza. Além das cidades vazias e cicatrizes ambientais, criou um ecossistema fora de controle, em que animais aprenderam a ocupar o espaço abandonado pelo homem. Para os cientistas, o avanço desses “superporcos” é um lembrete desconfortável de que os efeitos de Fukushima continuam vivos, evoluindo e se espalhando muito além da usina destruída.