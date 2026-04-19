Robôs humanoides superam humanos e batem recorde em meia maratona em Pequim

Dezenas de robôs humanoides de fabricação chinesa chegaram à frente de corredores humanos em uma corrida de meia maratona em Pequim, na China, neste domingo, 19.

O robô vencedor da prova em Pequim, equipado com sistema de navegação autônoma e representante da marca chinesa Honor, completou os cerca de 21 quilômetros em 50 minutos e 26 segundos, média de aproximadamente 25 km/h, segundo a televisão estatal CCTV.

O tempo foi superior ao do primeiro atleta humano na prova e também mais rápido que o recorde mundial masculino da meia maratona, de 57 minutos e 20 segundos, pertencente ao ugandense Jacob Kiplimo.

A prova, realizada em Yizhuang, contou com robôs e humanos correndo em pistas paralelas, com o objetivo de evitar colisões durante o percurso.

Além de superar os atletas, os robôs também bateram o recorde mundial humano da meia maratona.

Os avanços foram significativos em relação à edição de 2025. Na ocasião, o robô vencedor completou a prova em 2 horas, 40 minutos e 42 segundos, com diversas quedas durante o percurso.

Neste ano, o desempenho foi mais estável, com passada mais fluida e aumento no número de equipes participantes, que passou de cerca de duas dezenas para mais de uma centena.

Crescimento da robótica na China

A presença de robôs humanoides tem se tornado cada vez mais comum na China, tanto na mídia quanto em espaços públicos.

Os investimentos no setor de robótica e inteligência artificial no país atingiram tem crescido. A indústria principal de inteligência artificial da China foi avaliada em mais de 1,2 trilhão de yuans (cerca de 173,9 bilhões de dólares americanos) em 2025, segundo o Gabinete de Informação do Conselho de Estado da República Popular da China (SCIO - State Council Information Office).