Beber água em excesso pode ser perigoso, dizem pesquisadores

Beber água é crucial para prevenir a desidratação e manter o corpo funcionando, principalmente no calor do verão. Mas consumir muito em um curto período de tempo pode levar a problemas de saúde, incluindo desorientação, náusea, vômito e, em casos graves, convulsões ou morte.

De acordo com informações do The Wall Street Journal, a hidratação em excesso pode ser um problema, segundo alguns pesquisadores, à medida que mais pessoas treinam para competições de resistência como maratonas, as ondas de calor se tornam mais frequentes e garrafas de água se tornam um item básico da vida cotidiana.

"As pessoas têm esse medo de estarem sempre desidratadas", disse Colleen Muñoz, diretora e cofundadora do Hydration Health Center da Universidade de Hartford. "Provavelmente não é esse o caso."

A intoxicação por água não é tão conhecida quanto a desidratação. Isso pode dificultar a identificação da causa dos sintomas, que podem ser semelhantes aos problemas associados ao calor ou insolação, disse Rayven Nairn, nutricionista sênior de saúde e bem-estar estudantil na Universidade Johns Hopkins, ao WSJ.

Quando alguém bebe muita água em um curto período, isso pode levar à diluição do sódio no sangue, conhecido como hiponatremia ou intoxicação por água. A condição pode se tornar particularmente perigosa quando leva ao inchaço das células cerebrais. A expansão coloca pressão em certas partes do cérebro e pode levar ao coma, convulsões ou morte, dizem os cientistas. A atriz Brooke Shields disse a uma revista no ano passado que sofreu uma convulsão após beber muita água.

Beber muita água essencialmente dificulta que o corpo mantenha níveis saudáveis ​​de sódio. Os rins de uma pessoa normalmente conseguem administrar cerca de um litro de água por hora, disse Thunder Jalili, professor de nutrição e fisiologia integrativa na Universidade de Utah, ao WSJ.

Algumas condições médicas, como má função renal — que pode dificultar a regulação do sódio — e insuficiência cardíaca ou hepática também podem levar à hiponatremia. Alguns antidepressivos ou analgésicos também podem afetar os níveis de sódio, disse o Dr. Kambiz Kalantari, nefrologista da Clínica Mayo.

Em geral, os médicos recomendam que você beba para saciar sua sede. As Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina recomendam que mulheres e homens consumam entre 11,5 xícaras e 15,5 xícaras de líquidos por dia, respectivamente, o que inclui água, outras bebidas e alimentos.