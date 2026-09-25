Na China, foca surpreende ao nadar 200 quilômetros para voltar à ilha onde criou vínculo com humanos

Uma foca de dois anos percorreu cerca de 200 quilômetros pelo mar para retornar à Ilha Dachangshan, no nordeste da China, poucos dias depois de ser solta novamente na natureza. Batizada de Nana, ela já havia vivido por meses na região e ficou conhecida por não demonstrar medo de humanos.

Nana foi solta em mar aberto em 7 de setembro e reapareceu na ilha no dia 13. A distância percorrida foi identificada por um equipamento de rastreamento preso ao animal. Pescadores locais relataram que ela estava mais magra após a viagem.

Esse foi o segundo retorno da foca a uma área habitada depois de uma tentativa de reintrodução à vida selvagem. Em abril, Nana havia sido solta perto da Ilha de Sanshan junto com outras quatro focas, mas foi a única que não se integrou ao grupo selvagem e acabou permanecendo na Ilha Dachangshan.

A história começou em setembro de 2024, quando Nana, ainda com poucos meses de vida e ferimentos, foi encontrada em uma praia na região autônoma de Guangxi Zhuang após um tufão. Depois de receber cuidados, ela foi transferida em novembro para uma base de proteção de animais marinhos em Liaoning, onde passou por treinamento para retornar à natureza.

Segundo Wang Xin, pesquisador ambiental marinho da Universidade Oceânica de Dalian, o retorno pode estar relacionado à memória e à sensação de segurança criada durante o período de contato com pessoas. “Ela foi nutrida pelos humanos por um longo período, desenvolvendo assim uma associação entre humanos e segurança”, afirmou.

A Ilha Dachangshan também oferece condições adequadas para o animal, segundo o pesquisador, com boa qualidade da água, presença de peixes e camarões e praias de areia.

As autoridades locais adotaram uma política de “não intervenção, não alimentação”. O governo do condado de Changhai pediu que moradores e visitantes não se aproximem, persigam ou ofereçam comida a Nana, já que o contato frequente com pessoas pode dificultar sua adaptação à vida selvagem.

Nana é uma espécie protegida de primeira classe na China. Apesar da popularidade que ganhou nas redes sociais, as autoridades afirmam que não pretendem controlar seu comportamento e mantêm o acompanhamento enquanto ela se adapta novamente ao ambiente natural.

Fonte: scmp