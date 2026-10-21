Cientistas descobrem parente 'bizarro' das lulas que viveu há 160 milhões de anos

Dois fósseis de 160 milhões de anos encontrados no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, revelaram uma nova espécie de animal marinho da mesma família evolutiva das lulas e dos polvos. Batizada de Wyoteuthis linsterorum, a criatura viveu durante o período Jurássico e possuía uma estrutura interna muito mais larga que a de outros animais do mesmo grupo.

A descoberta foi descrita por uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, em um estudo publicado na revista Papers in Palaeontology.

O animal pertencia aos belemnites, grupo extinto de moluscos marinhos que apresentavam características semelhantes às das lulas atuais. A espécie recém-identificada se destaca pelas proporções incomuns de seu esqueleto interno, considerado o mais espesso já encontrado entre esses animais.

Como era a lula que viveu há 160 milhões de anos?

Embora fosse parente das lulas modernas, o Wyoteuthis linsterorum apresentava uma estrutura interna diferente da observada na maioria dos belemnites. Esses animais possuíam uma peça rígida chamada rostro, geralmente alongada e com formato semelhante ao de uma bala. É essa estrutura que costuma permanecer preservada nos fósseis.

Nos exemplares encontrados em Wyoming, os rostos de outras espécies normalmente medem entre 5 e 10 centímetros de comprimento e de 1 a 2 centímetros de largura. Já a nova espécie apresentava um rostro de aproximadamente 10 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura, com formato semelhante ao de um barril.

A partir dessas proporções, os pesquisadores estimam que o animal completo, incluindo os braços, poderia alcançar cerca de 60 centímetros de comprimento.

O que os fósseis revelam sobre a evolução da espécie?

Para investigar os exemplares, os cientistas utilizaram tomografia computadorizada, técnica que permite examinar estruturas internas sem danificar os fósseis.

As imagens revelaram características que associam o animal a uma antiga família de belemnites considerada extinta milhões de anos antes do período em que a nova espécie viveu. A descoberta indica que representantes dessa linhagem podem ter sobrevivido por mais tempo do que se acreditava.

As dimensões incomuns também levantaram hipóteses sobre a alimentação do animal. Segundo Alexey Ippolitov, especialista em belemnites e coautor do estudo, uma possibilidade é que seu tamanho relativamente grande oferecesse vantagens na captura de cefalópodes menores, como os do gênero Pachyteuthis, que habitavam os mesmos mares. Essa interpretação, porém, permanece uma hipótese sobre o comportamento da espécie.

Onde os fósseis foram encontrados?

Os dois exemplares conhecidos foram descobertos na Formação Sundance, no Wyoming, região que preserva vestígios de um antigo mar interior que cobria parte do oeste dos Estados Unidos durante o Jurássico.

O primeiro fóssil foi encontrado no fim da década de 1990 por Burkhard Pohl, fundador do Wyoming Dinosaur Center. Apesar de suas características incomuns, permaneceu durante anos em uma coleção de museu sem uma investigação detalhada.

O segundo exemplar foi descoberto pelo colecionador Cliff Linster, próximo à cidade de Ten Sleep, e doado ao museu em 2019. A disponibilidade dos dois fósseis permitiu aos pesquisadores comparar suas características e reconhecer formalmente a nova espécie.

O nome Wyoteuthis faz referência ao Wyoming e à palavra usada para designar lulas. Já linsterorum homenageia Cliff Linster e sua família pela contribuição à pesquisa.

Os dois fósseis estão atualmente em exposição no Wyoming Dinosaur Center, na cidade de Thermopolis, nos Estados Unidos.