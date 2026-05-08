Inteligência Artificial

A morte do 'delay': como o novo modelo de voz da OpenAI elimina barreira entre humanos e máquinas

O lançamento do GPT-Realtime-2 marca o fim da conversão de fala em texto e abre caminho para assistentes que não apenas respondem, mas agem em tempo real. Entenda por que Zillow e Priceline estão apostando o futuro do atendimento nesta arquitetura

Impacto da IA no primeiro emprego (VesnaArt/Shutterstock)

Impacto da IA no primeiro emprego (VesnaArt/Shutterstock)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16h40.

Até ontem, interagir com uma Inteligência Artificial por voz era um exercício de paciência. O processo tradicional exigia três etapas: a IA transformava sua voz em texto, processava a resposta e depois sintetizava o texto de volta em voz.

Esse "telefone sem fio" digital gerava uma latência (atraso) que tornava qualquer conversa pouco natural.

Com o lançamento do GPT-Realtime-2, a OpenAI quebrou esse paradigma. O novo modelo processa o áudio de forma nativa e direta. Ao eliminar a camada intermediária de texto, a IA passa a captar nuances de entonação e a responder com uma velocidade que mimetiza o tempo de reação humano.

A estratégia de negócio: de "chatbots" a "agentes de ação"

O impacto vai muito além de uma voz mais bonita. Empresas como Zillow e Priceline não estão usando o Realtime-2 apenas para responder perguntas, mas para executar fluxos de trabalho complexos:

  • Autonomia Transacional: Na Zillow, a IA já identifica imóveis e agenda visitas de forma autônoma. Ela não "diz" como agendar; ela faz o agendamento integrando-se aos calendários em tempo real.

  • Redução de Atrito (Churn): Na Priceline, o foco é a gestão total da jornada. Ao permitir que um cliente cancele ou altere uma reserva inteira por voz — sem menus numéricos ou esperas infinitas — a empresa ataca diretamente o custo de retenção.

  • Janela de Contexto Ampliada: O novo modelo consegue "lembrar" e analisar dados de múltiplas fontes simultaneamente, permitindo que o suporte ao cliente resolva problemas técnicos que exigem análise de manuais e histórico de compras ao mesmo tempo.

Para o desenvolvedor e para o líder de tecnologia, o Realtime-2 oferece uma capacidade inédita de "direcionamento". Agora é possível especificar frases obrigatórias, ajustar o esforço que a IA dedica a cada tarefa e garantir que ela utilize termos técnicos específicos de cada setor (como jurídico ou médico), reduzindo o risco de alucinações em conversas críticas.

A próxima fronteira da decisão

Este movimento da OpenAI é apenas a ponta do iceberg de uma transformação maior na economia global. A tecnologia já está disponível, mas a pergunta que fica para o alto escalão é: como transformar essa capacidade técnica em margem de lucro e vantagem competitiva no Brasil?

Para discutir a aplicação prática dessas inovações e como liderar a implementação de IA sem perder o controle estratégico, a EXAME realiza o AI Summit 2026 no dia 02 de junho, em São Paulo.

Será o ponto de encontro onde especialistas e lideranças brasileiras traduzirão lançamentos como o da OpenAI em decisões reais de negócio.

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