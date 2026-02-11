Este comportamento inocente é o maior erro de linguagem corporal — e afeta sua credibilidade

Em negociações salariais, conversas com clientes ou reuniões de feedback, um gesto aparentemente neutro pode comprometer a mensagem.

Segundo Matt Abrahams, professor de Comportamento Organizacional da Stanford Graduate School of Business, o uso automático do “espelhamento” — copiar de forma sutil os gestos da outra pessoa para criar sintonia — na linguagem corporal pode gerar o efeito oposto ao desejado.

O problema começa quando o profissional replica comportamentos que, embora inofensivos para o quem comunica, transmitem distanciamento para quem observa. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga

O gesto que compromete a percepção

Abrahams aponta que o erro recorrente é espelhar os braços cruzados. Quando duas pessoas mantêm os braços cruzados durante uma conversa, o que se transmite é uma interação mais fechada e menos fluida.

Muitas vezes, nenhum dos envolvidos percebe conscientemente a mudança, mas o clima da conversa se altera.

Em posições de liderança, a capacidade de transmitir abertura e presença impacta diretamente a forma como equipes respondem a orientações e feedbacks.

Já nas áreas comerciais, isso influencia na construção de confiança; por outro lado, m processos seletivos, as atitudes moldam a percepção sobre preparo e segurança.

Comunique-se com confiança, empatia e impacto. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mercado cada vez mais competitivo, comunicar-se bem deixou de ser diferencial e passou a ser requisito para crescer na carreira.

Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo