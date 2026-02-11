Carreira

Este comportamento inocente é o maior erro de linguagem corporal — e afeta sua credibilidade

O uso incorreto do espelhamento pode prejudicar negociações, feedbacks e conversas estratégicas

Linguagem corporal - iStock

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16h06.

Em negociações salariais, conversas com clientes ou reuniões de feedback, um gesto aparentemente neutro pode comprometer a mensagem

Segundo Matt Abrahams, professor de Comportamento Organizacional da Stanford Graduate School of Business, o uso automático do “espelhamento” copiar de forma sutil os gestos da outra pessoa para criar sintonia — na linguagem corporal pode gerar o efeito oposto ao desejado. 

O problema começa quando o profissional replica comportamentos que, embora inofensivos para o quem comunica, transmitem distanciamento para quem observa. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O gesto que compromete a percepção

Abrahams aponta que o erro recorrente é espelhar os braços cruzados. Quando duas pessoas mantêm os braços cruzados durante uma conversa, o que se transmite é uma interação mais fechada e menos fluida.

Muitas vezes, nenhum dos envolvidos percebe conscientemente a mudança, mas o clima da conversa se altera.

Em posições de liderança, a capacidade de transmitir abertura e presença impacta diretamente a forma como equipes respondem a orientações e feedbacks

Já nas áreas comerciais, isso influencia na construção de confiança; por outro lado, m processos seletivos, as atitudes moldam a percepção sobre preparo e segurança.

