O motivo curioso que faz boas ações despertarem desconfiança

Atos de generosidade costumam ser vistos como exemplos de altruísmo. No entanto, pesquisas em psicologia mostram que muitas pessoas tendem a desconfiar de quem faz boas ações, sobretudo quando existe a possibilidade de algum benefício pessoal envolvido.

De acordo com coluna publicada na revista científica New Scientist, esse comportamento é conhecido entre pesquisadores como “desvalorização do benfeitor” (“do-gooder derogation”), um fenômeno em que indivíduos que realizam ações altruístas acabam sendo avaliados de forma negativa por outras pessoas.

Segundo especialistas, a reação ocorre porque tendemos a buscar motivações ocultas por trás de atitudes aparentemente altruístas.

Experimentos mostram rejeição a pessoas muito generosas

Pesquisas em psicologia social indicam que muitas pessoas questionam a sinceridade de quem ajuda os outros quando acreditam que o autor da ação pode ganhar reconhecimento, reputação ou status social.

Esse tipo de julgamento aparece em experimentos conhecidos como “jogo dos bens públicos”, utilizados para estudar cooperação e comportamento social.

Nesses experimentos, participantes recebem uma quantia de dinheiro e podem decidir quanto contribuir para um fundo coletivo. O valor reunido é posteriormente dividido entre todos os participantes.

Em teoria, quanto mais pessoas contribuem, maior é o benefício coletivo. No entanto, os resultados mostram um comportamento curioso: os participantes mais generosos frequentemente são criticados pelos demais.

Segundo pesquisadores, isso acontece porque contribuições muito altas podem fazer com que outras pessoas se sintam pressionadas ou julgadas por suas próprias escolhas.

Quando boas ações parecem ter segundas intenções

Outro conceito estudado pela psicologia é o chamado “altruísmo contaminado” (“tainted altruism”). O fenômeno ocorre quando uma boa ação passa a ser vista de forma negativa ao se descobrir que o autor possuía interesses pessoais por trás da atitude.

Em estudos conduzidos pelo pesquisador Sebastian Hafenbrädl, da Universidade de Navarra, participantes avaliaram situações em que uma pessoa realizava uma ação aparentemente altruísta, mas possuía outro objetivo oculto.

Em um dos cenários analisados, um homem se voluntariava em um abrigo para pessoas em situação de rua. Posteriormente, descobria-se que ele tinha interesse em se aproximar da gerente do local.

Quando os participantes percebiam esse interesse oculto, o voluntário era julgado mais negativamente do que alguém que tivesse buscado benefícios pessoais em uma atividade comum.

A busca por status também influencia o julgamento

Os estudos também indicam que a forma como uma boa ação é comunicada influencia a maneira como ela é percebida.

Em outro experimento, participantes avaliaram um empresário que financiava a limpeza de praias próximas ao seu resort. Quando o homem divulgava amplamente essa iniciativa para promover o negócio, os participantes o consideravam menos moral do que quando ele mantinha a ação discreta.

Segundo os pesquisadores, o julgamento negativo surge quando parece que alguém tenta obter recompensas sociais sem assumir o custo real da ação, como esforço ou sacrifício pessoal.

Existe altruísmo totalmente desinteressado?

A discussão sobre a existência de um altruísmo completamente puro é antiga. Alguns pesquisadores argumentam que toda boa ação traz algum tipo de benefício pessoal, mesmo que seja apenas a sensação de satisfação ao ajudar alguém.

Curiosamente, estudos indicam que esse tipo de motivação — sentir-se bem consigo mesmo — costuma ser julgado menos negativamente do que ações que parecem buscar reconhecimento público.

Para especialistas, compreender esses mecanismos ajuda a explicar por que atitudes generosas nem sempre são recebidas apenas com admiração.

Ainda assim, muitos pesquisadores ressaltam que, independentemente das motivações, ações que ajudam outras pessoas continuam trazendo benefícios para a sociedade.