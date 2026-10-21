Mapas de furacões melhoraram, mas pessoas ainda interpretam riscos errado

Os mapas de previsão de furacões estão mais detalhados, mas isso não significa que a população compreenda melhor os riscos de uma tempestade. É o que aponta um estudo publicado na revista científica Weather, Climate, and Society.

Pesquisadores da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, mostraram que as mudanças nos gráficos de alertas meteorológicos ajudam as pessoas a identificar áreas ameaçadas, mas não aumentam necessariamente a percepção de perigo ou a intenção de adotar medidas de proteção.

O que o estudo descobriu sobre os mapas de furacões?

Para os resultados, os pesquisadores investigaram como moradores da Flórida e da Geórgia interpretavam os gráficos de previsão utilizados pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Os participantes foram apresentados a duas versões do mapa: o modelo tradicional, conhecido como cone de previsão, e uma versão experimental que inclui alerta de furacões e tempestades tropicais para regiões do interior.

O gráfico atualizado foi introduzido pelo NHC em 2024 para ampliar a comunicação dos riscos além das áreas costeiras. Os resultados mostraram que as pessoas que visualizaram a nova versão conseguiram identificar com maior precisão locais sob alerta de furacão ou tempestade tropical.

Entretanto, essa melhora não foi acompanhada por um aumento significativo na percepção de risco pessoal ou na intenção de tomar precauções. A nova apresentação também não melhorou significativamente a capacidade dos participantes de identificar áreas abrangidas por avisos de tempestade.

Por que as pessoas interpretam o cone de previsão de forma errada?

Um dos principais problemas identificados pela pesquisa está relacionado à interpretação do chamado cone de incerteza dos furacões. Esse gráfico representa a incerteza sobre a trajetória futura do centro da tempestade.

No entanto, muitas pessoas entendem a largura do cone como uma representação do tamanho físico do furacão. A confusão pode levar à interpretação equivocada de que uma tempestade será maior ou menor de acordo com a largura da área apresentada no mapa.

Segundo a pesquisadora Elizabeth Ray, autora principal do estudo, trabalhos anteriores já haviam identificado essa dificuldade. A nova análise mostrou que a interpretação incorreta persistiu mesmo com as alterações feitas no gráfico.

Isso significa que a inclusão de informações adicionais não foi suficiente para corrigir um equívoco recorrente sobre o significado do cone.

Furacões podem atingir regiões fora da área indicada no mapa?

O cone de previsão não representa toda a extensão dos perigos associados a um furacão. Embora seja utilizado para indicar a trajetória provável do centro da tempestade, seus limites não devem ser interpretados como uma fronteira entre áreas seguras e ameaçadas.

Ventos fortes, chuvas intensas, inundações e tornados podem atingir regiões distantes da trajetória central prevista. Esse foi um dos motivos para o NHC ampliar, em 2024, as informações exibidas nos mapas, incluindo alerta para áreas do interior.

A mudança buscou mostrar que os riscos de um furacão não se restringem às comunidades costeiras. Ainda assim, os resultados do estudo indicam que apresentar mais informações no gráfico não garante que o público compreenda a extensão das ameaças.

Como interpretar os alertas de furacões corretamente?

Os pesquisadores recomendam que os mapas de previsão sejam consultados juntamente com informações meteorológicas locais e orientações sobre os possíveis impactos da tempestade.

O cone é uma ferramenta importante para acompanhar a trajetória prevista de um furacão, mas não reúne todos os dados necessários para avaliar os riscos em uma determinada região. Por isso, a interpretação dos alertas deve considerar as condições esperadas em cada localidade, incluindo a possibilidade de ventos destrutivos, inundações e outros fenômenos associados.

A pesquisa também destaca a importância de comunicar quais medidas de proteção são recomendadas para cada situação. Segundo os autores, o desafio não está na precisão das previsões meteorológicas, mas em garantir que as informações sejam compreendidas por pessoas sem conhecimento técnico.

Os resultados indicam que reconhecer uma área sob alerta não é o mesmo que compreender o risco, uma diferença que pode influenciar a preparação da população diante de eventos climáticos extremos.